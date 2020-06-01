Агапова: хочу оставить в бою всю ненависть к этому миру

https://static.news.ru/photo/35b3d2b2-a492-11ea-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mma.mashka/instagram

Первая спортсменка из Казахстана в UFC Мария Агапова поделилась своими эмоциями в преддверии дебютного боя с бразильянкой Мелиссой Гатто, который пройдёт 13 июня в Лас-Вегасе.

Главное для меня — просто подраться. Плевать, выиграю я или проиграю. Я просто хочу всю свою ненависть к этому миру оставить в этом бою. И конечно, я хочу заработать денег, но, если честно, мне плевать, как сложится этот бой. Я просто жду этой возможности подраться, — рассказала Агапова NEWS.ru.

Свою соперницу она охарактеризовала как грепплера и выразила уверенность, что Гатто попытается перевести поединок в борьбу.

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