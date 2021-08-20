Афганцы потеряли уважение к Нурмагомедову

Пользователи из Афганистана раскритиковали экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после того, как он отказался комментировать эскалацию напряжённости в стране и её захват экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ). Комментарии доступны на официальной странице спортсмена в Instagram.

По мнению пользователей соцсети, выражая солидарность мусульманскому народу, Нурмагомедов должен был высказать своё мнение относительно политической ситуации в Афганистане. Спортсмен отказался говорить что-либо, в связи с чем афганцы заявили о потере своего уважения к нему.

Ты должен быть вместе с афганцами как брат-мусульманин, но ты даже не сказал нескольких слов о нас? — писали пользователи.

Хабиб Нурмагомедов и ранее отказывался комментировать ситуацию в Афганистане. По его словам, он не хотел бы на таком серьёзном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас.