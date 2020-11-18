Адвокат Харитонова прокомментировал освобождение Яндиева

https://static.news.ru/photo/cb7f5488-297b-11eb-a0ef-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Кравцов, адвокат бойца смешанного стиля Сергея Харитонова, прокомментировал освобождение Адама Яндиева из ИВС. Видео было опубликовано на странице Харитонова в Instagram.

Для нас непонятно, почему органы прокуратуры не поддержали органы дознания... Мы с Сергеем Харитоновым сейчас принимаем решение о большой пресс-конференции. Сейчас решается вопрос, где и в каком месте и с какими СМИ будем проводить. Данная пресс-конференция состоится после того, как Сергей Харитонов выйдет из больницы. Мы однозначно обратимся в Генеральную прокуратуру к Игорю Краснову для того, чтобы Генпрокуратура поставила на контроль расследование данного уголовного дела, — сказал Кравцов.

Яндиева выпустили из изолятора в ночь на 18 ноября. Двумя днями ранее стало известно, что ему предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью. Бойцу может грозить до двух лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина.