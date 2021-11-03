Абдулвахабов и Хасбулаев защитили пояса ACA, Штырков нокаутировал Астахова

В Москве завершился турнир ACA 131, в рамках которого состоялись два титульных поединка. Боец лёгкого веса Абдул-Азиз Абдулвахабов раздельным решением судей взял верх над Хакраном Диасом, а полулегковес Магомедрасул Хасбулаев за секунду до конца третьего раунда нокаутировал Рамазана Кишева. В свою очередь, Иван Штырков уже в первом раунде сокрушил Артура Астахова и укрепился в статусе одного из главных претендентов на титул в полутяжёлом весе.

ACA 131 вполне мог претендовать на звание самого ожидаемого турнира промоушена во второй половине 2021 года. Хотя бы потому, что на нём выступал звёздный полутяжеловес Иван Штырков, а венчали программу шоу сразу два чемпионских поединка. В последний раз лига радовала подобным в марте, а одним из участников титульных противостояний также был Магомедрасул Хасбулаев. Правда, тогда двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова находился в статусе первого претендента на пояс, а не его обладателя. На этот же раз ему предстояла встреча с десятым номером рейтинга Рамазаном Кишевым, шедшим на серии из трёх побед подряд.

Главный бой вечера мог похвастаться гораздо более громкой вывеской. Российским болельщикам всегда было любопытно сравнивать сильнейших отечественных спортсменов с ветеранами UFC. Поэтому неудивительно, что дуэль Абдул-Азиза Абдулвахабова и Хакрана Диаса привлекала интерес публики. Катализатором служил и тот факт, что организована она была на фоне конфликта ACA с Артёмом Резниковым. Изначально именно казахстанец должен был драться с россиянином, но впоследствии отказался от права претендовать на титул и изъявил желание покинуть промоушен.

Что касается оставшейся части карда, то она не радовала громкими именами. Так, помимо участников трёх главных схваток, лишь двое бойцов находились в числе десяти сильнейших в своих категориях. Одним из них был представитель легчайшего веса Хусейн Шайхаев, которому противостоял Павел Витрук. Правда, достойного соперничества украинец оказать не смог. Ключевую роль сыграли борцовские навыки уроженца Чечни, позволившие ему провести в доминирующей позиции в партере большую часть 15-минутки.

Начиная со второго раунда, Шайхаев без особых проблем проходил в ноги, а иногда даже пробирался в бэк-маунт, после чего неоднократно угрожал сопернику удушающим приёмом сзади. Да, довести начатое до конца он так и не смог, но поводов усомниться в своём превосходстве также не оставил. Четверо судей отдали ему победу со счётом 30:27, а пятый был ещё щедрее — 30:26. Хусейн остался непобеждённым и выиграл 12-й подряд бой в карьере.

После него на арену вышел ещё один «сеяный» боец. Бывший претендент на титул ACA в наилегчайшем весе Азам Гафоров собирался реабилитироваться за обидный проигрыш Чарльзу Энрике и вернуться в чемпионскую гонку. Почти весь первый раунд он гонял по клетке Алана Гомеса де Кастро и трижды отправлял его в нокдаун. Но за три секунды до гонга сам рухнул на канвас, пропустив комбинацию из правого прямого и левого хука. Судья поспешил объявить об остановке и зафиксировать третье поражение таджикистанского спортсмена в последних четырёх поединках.

На стыке предварительного и основного кардов состоялись сразу два ярких сражения в тяжёлых дивизионах. В первом из них Адам Богатырёв получил отличную возможность прервать серию из трёх неудач подряд. В оппоненты ему достался 41-летний Джеронимо Дос Сантос, известный по битвам с Алекcандром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. В обоих он был жестоко бит, продержавшись в клетке суммарно менее трёх минут. На этот раз бразильца хватило на 40 секунд. Он упал после первого серьёзного встречного попадания и оказался под градом ударом. Как результат, технический нокаут.

Схватка Амирхана Гулиева и Василия Бабича получилась более конкурентной, а в дебюте противники и вовсе устроили бескомпромиссную рубку. В течение нескольких секунд оба успели побывать на полу, восстановиться и вновь броситься вперёд. При этом удивляло то, что выступавший в роли андердога украинец не только смотрелся не хуже, но и работал первым номером. К сожалению, надолго его не хватило. Недостаток сил в виду выхода на коротком уведомлении сказался уже во втором отрезке. Россиянин затянул соперника в борьбу и серией ударов локтем нанёс ему серьёзные повреждения. В перерыве между раундами врач осмотрел спортсмена и пришёл к выводу, что тот не может продолжать биться.

После не самой захватывающей встречи между Даудом Шайхаевым и Самвелом Варданяном, настала очередь Ивана Штыркова продемонстрировать свои таланты. Его оппонент хоть и имел больше побед в послужном списке, но вряд ли мог считаться равным по уровню. Всё же ранее Артур Астахов хоть и сражался с такими сильными бойцами, но никогда не преуспевал. Он уступал и Магомеду Анкалаеву, и Гаджимураду Антигулову, а с Курбаном Омаровым и вовсе продержался всего 27 секунд.

Разница в классе чувствовалось и на этот раз. Да, у Штыркова получалось далеко не всё, свидетельством чему стала комбинация из левого свинга и бэфкиста. Оба удара пришлись мимо цели и чуть было не привели к падению Уральского Халка. В дальнейшем Иван стал действовать более рационально и быстро добился успеха. Уже на третьей минуте он несколько раз пробил по корпусу, а левым хуком уложил Астахова на землю, но провести добивание не успел. Однако за несколько секунд до гонга всё же довершил начатое. Сокрушительный правый прямой сбил Артура с ног, а остальное было делом техники.

Штырков очень эмоционально отреагировал на свою 19-ю победу в карьере и не смог сдержать слёз. В ходе флэш-интервью он признался, что готов сразиться за титул ACA в полутяжёлом весе, а также признался, что выступления в MMA являются для него не просто способом зарабатывать деньги, но также огромной ответственностью.

Поединок между Хасбулаевым и Кишевым продлился несколько дольше, но в целом получился таким же односторонним. Десятый номер рейтинга оказался не готов к противостоянию с действующим чемпионом и не мог ничего противопоставить ему в борьбе. Магомедрасул играючи переводил Рамазана на пол, где натурально избивал. Подобное продолжалось на протяжении двух первых раундов. Причём если поначалу обладатель пояса делал акцент на ударах, то со временем стал угрожать удушающими.

Начало третьего раунда подарило надежду фанатам Кишева. Хасбулаев решил немного побоксировать в стойке и чуть было не поплатился за это. Левый хук претендента пришёлся точно в челюсть, а попытка провести тейкдаун была встречена ударом коленом. Казалось, наметился перелом, но не тут-то было. Магомедрасул не отреагировал на попадания противника и мгновенно «приклеился» к Рамазану, а спустя некоторое время уже вновь затащил его землю.

Оставшиеся две с половиной минуты Хасбулаев провёл в бэк-маунте, обрушивая шквал ударов на голову Кишева. Тот пытался перекрываться, но выйти из тяжёлого положения не мог. В определённый момент Магомедрасул устал атаковать визави, но угловые настояли, чтобы тот продолжал экзекуцию. И были правы. Судья долго наблюдал за форменным избиением десятого номера рейтинга, пока не решил вмешаться. Примечательно, что произошло это ровно за секунду до гонга.

Неудивительно, что Кишев был крайне раздосадован, но поделать уже ничего не мог. Хасбулаев впервые защитил титул ACA в полулёгком весе и одержал 34-ю победу в карьере. На данный момент его беспроигрышная серия составляет шесть поединков.

Главная битва шоу получилась гораздо более конкурентной. Правда, сюрпризом это не стало. Диас не зря более пяти лет выступал в UFC и был способен навязать Абдулвахабову борьбу как в стойке, так и в партере. И если в первом раунде Абдул-Азиз всё же владел пусть и небольшим, но преимуществом, то начиная со второго всё было предельно равно. Не исключено, что во многом это обусловлено тем, что россиянин совсем недавно восстановился от тяжёлой травмы колена, и не смог набрать оптимальные кондиции.

Например, это проявлялось в том, что Абдулвахабов слишком часто замирал в опасной близости от претендента и тем самым становился для него лёгкой мишенью. Работа ног и чувство дистанции чемпиона явно оставляли желать лучшего, да и точности зачастую недоставало. Но даже с учётом этого, после трёх раундов он владел преимуществом по числу попаданий (54:48).

Помимо прочего, со временем наметилась ещё одна неприятная тенденция для Абдул-Азиза. Она состояла в том, что он стал позволять Хакрану проводить проходы в ноги. Но если в третьем раунде это не привело ни к чему опасному, то в четвёртом сам тейкдаун выглядел предельно жёстко. Физически мощный Диас неуловимым движением оторвал Абдулвахабова от земли и амплитудным броском пригвоздил к настилу. Ситуация казалась критической, но и тут чемпион нашёл в себе силы встать.

За исключением первого, все оставшиеся раунды получились довольно равными и неоднозначными, вследствие чего в преддверии заключительного отрезка Абдулвахабов мог как вести на карточках судей, так и уступать. Поэтому ему не оставалось ничего иного, кроме как по полной выкладываться в последней пятиминутке и надеяться на благосклонность жюри. И сам Абдул-Азиз сделал всё от себя зависящее. Он исполнил тейкдаун и, как минимум, не уступил в рискованном размене ударами на последних секундах. Правда, и сам Диас ничуть не сдал, поэтому вполне мог рассчитывать на успех.

В итоге, мнение судей разделилось. Один из них встал на сторону Диаса и отдал ему четыре раунда из пяти (49:46), а оставшиеся арбитры выказали предпочтение Абдулвахабову (все — 48:47). Безусловно, вердикт получился неоднозначным, с чем косвенно согласились и руководители ACA, назвав целесообразным организацию реванша. Возможно, уже спустя несколько месяцев Абдул-Азизу и Хакрану предстоит вновь встретиться в клетке.