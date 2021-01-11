Абдулаев и Вагабов оспорят титул АСА в реванше

Чемпион Олимпийских игр 1992 года в Барселоне в составе Объединённой команды по дзюдо Давид Хахалейшвили погиб на 50-м году жизни, сообщили в Федерации дзюдо России (ФДР).

Руководство и коллектив Федерации дзюдо России выражают соболезнования родным и близким Давида Хахалейшвили, а также нашим грузинским коллегам, — отмечается в сообщении ФДР. Причина смерти спортсмена в настоящий момент неизвестна....