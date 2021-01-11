Абдулаев и Вагабов оспорят титул АСА в реванше

Лига Absolute Championship Akhmat объвила о проведении турнира АСА 118 26 февраля главным событием, которого станет титульный бой в полусреднем весе.
Действующий чемпион Мурад Абдулаев проведёт первую защиту титула против представителя клуба «Ахмат» Абубакара Вагаева, которого он уже побеждал осенью 2018 года.
Болельщиков ожидает яркий реванш, парни уже встречались в клетке больше двух лет назад. Тогда, в октябре 2018, Абдулаев отобрал титул чемпиона WFCA у Вагаева. После серии из трех побед Вагаев завоевал статус обязательного претендента на титул ACA, — приводит пресс-служба АСА слова президента лиги Алексея Яценко.
Как писал NEWS.ru, новая лига смешанных единоборств Open FC предложила болельщикам выбрать соперника для популярного тяжеловеса Александра Емельяненко, который может возглавить апрельский турнир организации.