Следующего соперника Емельяненко выберут болельщики

https://static.news.ru/photo/8561fdc2-5408-11eb-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая лига смешанных единоборств Open FC предложила болельщикам выбрать соперника для популярного тяжеловеса Александра Емельяненко, который может возглавить апрельский турнир организации.

В качестве претендентов рассматриваются ветеран UFC из Бразилии Фабиу Мальдонадо, известный бою с Фёдором Емельяненко, а также призёр чемпиона мира по тайскому боксу, участник турниров Glory по кикбоксингу Кирилл Корнилов.

Лигу Open FC возглавил экс-босс выкупленной Хабибом Нурмагомедовым GFC Александр Гурьянов, который после ухода из проекта решил создать новую организацию.

Александр Емельяненко летом 2020 года потерпел сокрушительное поражение от Магомеда Исмаилова, на турнире ACA.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион Ultimate Fighting Championship Конор Макгрегор заявил, что в течении минуты нокаутирует Дастина Порье в реванше.