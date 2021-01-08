Макгрегор назвал время, за которое нокаутирует Порье

https://static.news.ru/photo/a565f534-53cb-11eb-bf94-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион Ultimate Fighting Chmpionship Конор Макгрегор заявил, что в течении минуты нокаутирует Дастина Порье в реванше, который станет главным событием турнира 23 января в Абу-Даби.

Мне нравится Дастин. Я думаю, он хороший боец. Он даже великий боец, но его уровень величия ниже моего. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд, — сказал Макгрегор в проморолике UFC к турниру.

Первый бой этих соперников прошёл в полулёгком весе в сентябре 2014-го и завершился победой Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. Для этого ирландцу хватило двух минут.

Победитель предстоящего боя Макгрегора и Порье, по словам президента UFC Дэйны Уайта, получит право на поединок за титул, которым пока владеет объявивший о завершении карьеры Хабиб Нурмагомедов.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт хочет уговорить российского бойца и чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедов провести ещё один бой.