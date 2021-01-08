Глава UFC намерен уговорить Хабиба на ещё один бой

https://static.news.ru/photo/11377f76-5386-11eb-9acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт хочет уговорить российского бойца и чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедов провести ещё один бой.

Я, очевидно, встречаюсь с ним, потому что думаю, что он должен снова драться. Посмотрите, что он сделал с каждым противником, с которым столкнулся. Я думаю, что он должен драться снова, — цитирует ESPN Уайта.

Глава UFC добавил, что намерен вернуть Нурмагомедова, чтобы он добился 30 беспроигрышных поединков в восьмиугольнике. Хабиб объявил о завершении карьеры, победив в 29 выступлениях. По мнению Уайт, скончавшийся в прошлом году отец бойца Абдулманап Нурмагомедов наверняка хотел бы для сына 30-й победы.

Ранее Уайт уже заявлял, что хотел бы вернуть Нурмагомедова в организацию. В середине декабря он сказал, что проведёт в январе встречу с Хабибом, чтобы обсудить возможные условия его возвращения. В конце ноября президента UFC назвал Тони Фергюсона одним из потенциальных соперников Хабиба Нурмагомедова, если россиянин возобновит выступления. Ранее поединок между Хабибом и Тони срывался четыре раза.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Как сообщал NEWS.ru, менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз ранее заявил, что Нурмагомедов всё же может вернуться в 2021 году ради ещё одного боя.