Свой в доску: 10 лет безграничной любви Джеффа Монсона и России

Колоритный американский боец Джефф Монсон никогда не был суперзвездой, но в лучшие годы входил в десятку лучших тяжеловесов мира. Его карьеру и судьбу в 2011 году изменил приезд в Россию на бой с Фёдором Емельяненко. Отличающийся радикальными левыми взглядами спортсмен с первых дней почувствовал тепло и поддержку в нашей стране, а впоследствии стал её гражданином. Историю взаимной любви он описал в своей автобиографической книге «Путь бойца». NEWS.ru публикует самые яркие воспоминания спортсмена.

Баня с водкой

В преддверии поединка с Фёдором Емельяненко в 2011 году Монсон впервые приехал в Россию, где в рамках промотура посетил Москву и Санкт-Петербург. Боец уже тогда пользовался большой популярностью, уважением в нашей стране и был приглашён в русскую баню, которую вскоре полюбил. Конечно же, американец почти сразу познакомился с русским застольем, которое назвал культурной особенностью.

Я всем рекомендую русскую баню. Ты лежишь на полотенце, а тебя бьют дубовыми ветками с листьями, которые называют вениками. Затем идёшь наружу и прыгаешь в ледяной бассейн, испытывая самое суровое и прекрасное чувство. По традиции гостю подносят стопку водки. Должно быть, они выпили восемь или девять стопок, но выказали лишь малый признак опьянения. Русские определённо умеют пить. Очень часто можно познакомиться с кем-то во время таких застолий. Лично мне это нравится. Это один из лучших аспектов русской культуры, — отметил Монсон.

Поход в метро

Неприхотливый американец во время подготовки к бою предпочёл ездить на метро до спортзала, ему приходилось делать несколько пересадок. Монсона поражало, что люди не только узнавали его в подземке, но и удивлялись, что будущий соперник Фёдора ездит по Москве, как простой человек. Во время одной из поездок он стал знаменитым, вытащив пьяницу из рук полиции.

Идя по переходу, мы наткнулись на человека, лежащего на земле около стены в окружении пяти полицейских, которые пинали его. Судя по его медленным и нестабильным реакциям, он был пьян, а они так развлекались. Я не мог этого стерпеть, подошёл к ним и вмешался. Я подошёл и встал между копами и пьяным мужиком на земле. «Что вы делаете? Что вы творите?» — спросил я. Они посмотрели на меня в замешательстве и лёгком изумлении. В Америке или других западных странах это бы давно уже засняли на телефоны. В России это никого не касается, — вспоминал боец.

Бой с Фёдором

Монсон признался, что всю жизнь мечтал сразиться с Фёдором, которого считал лучшим тяжеловесом мира. Даже в те времена, когда американец выступал в UFC, а россиянин сокрушал всех в японской организации PRIDE, он грезил об этом поединке. Бой состоялся после того, как Емельяненко проиграл три поединка кряду в Strikeforce и мечтал реабилитироваться в родных стенах. Но Монсон ехал в Москву не за чеком, а строил план победы над легендой.

Зрители были очень вежливы, многие даже поприветствовали меня. Никто не хамил. Я сразу почувствовал уважение. Когда произнесли имя Фёдора, зал взревел. Свет, дым, танцоры, одетые в чёрное. Зрители неистовствовали. Было ясно, что Фёдор их кумир, — так описывал Монсон свой выход на бой.

Джефф Монсон, Фёдор Емельяненко Владимир Астапкович/РИА Новости

Как освистали Путина

По итогам трёх раундов Емельяненко одержал убедительную победу, но Монсон сумел продержаться до конца поединка, получив серьёзные травмы. Поздравить Последнего Императора в ринг поднялся президент России Владимир Путин, и в этот момент арена «Олимпийского» содрогнулась от оглушительного свиста, который сторонники главы государства пытались объяснить реакцией на уход Монсона с арены. Но сам боец после поединка получил сотни сообщений поддержки от российских фанатов ММА, которые были восхищены его стойкостью. Впрочем, Монсон не стал педалировать тему освистывания Путина и объяснил ситуацию неготовностью фанатов слушать политические речи.

Сразу после боя Путин, большой фанат ММА, вышел на ринг, чтобы произнести речь. Но зрители не хотели ничего слышать и выразили неодобрение. Окружение же Путина сделало всё наоборот, представив дело так, будто толпа улюлюкала против меня. На само деле всё было по-другому. Тем вечером я завоевал большое уважение русских фанатов. Я показал себя настоящим бойцом — меня побили, сломали ногу, но я смог довести бой до конца. Это очень импонирует русским, они могут по достоинству оценить храбрость и мужество, независимо от результата, — рассказал Монсон.

Владимир Путин (на первом плане) Алексей Дружинин/РИА Новости

В бесплатной больнице

После боя американец нуждался в медицинской помощи. Его правая нога была отбита жёсткими ударами Фёдора, лицо было разбито в кровь. и нужно было проверить голову на предмет сотрясения мозга после огромного количества пропущенных ударов. Бойцу предложили посетить бесплатную государственную больницу в нескольких минутах езды от арены или частную клинику, до которой пришлось бы добираться пару часов. Монсон снова решил быть ближе к народу и выбрал более простой вариант.

Первое, что я заметил, когда мы подъезжали: весь медперсонал курил перед главным входом. Дым попадал в зону ожидания, каждый раз, когда автоматические двери открывались. Всё стало понятно с самого начала. К сожалению, у них не оказалось костылей. Ни одного в целой больнице, это просто в голове не укладывалось. Как же такое могло случиться? — недоумевал боец.

Впрочем, медицинскую помощь боец всё-таки получил, но от рентгена головы отказался, так как, по его словам, для этого использовалось оборудование 70-х годов без какой-либо защиты от радиации. Монсон решил не рисковать, ограничившись снимком ноги, которая действительно оказалась сломана.

Медсестра протёрла губу какой-то жидкой анестезией, а затем достала огромную иголку. Это походило на сцену из фильма ужасов и так же больно. Зашили они намертво какой-то леской, очень крепкой и тяжёлой. Можно было на такой леске удержать 25-килограммового лосося, — так боец подвёл итог своего визита в больницу.

Последняя рубашка от русских

После боя с Емельяненко Монсон стал регулярным гостем российских турниров по ММА. Пока возраст и здоровье позволяли, он выигрывал большинство поединков, в том числе и у таких крепких соперников, как будущий боец UFC Алексей Олейник и брат Фёдора Александр. В ходе поездок он общался с русскими и искренне восхищался их теплотой.

Иногда я делал кому-то комплимент по поводу шляпы, предмета одежды или интересной вещицы, и мне тут же отдавали её, прямо на месте. Когда я пытался возражать, они настаивали, чтобы я взял её, пока я не сдавался. Русский в буквальном смысле отдаст тебе последнюю рубашку. Теперь, когда я в России, я больше не восхищаюсь в открытую вещами из-за боязни, что их мне отдадут, — делился воспоминаниями Монсон.

Славянская душа

Так Монсон назвал одну из глав своей книги, где пояснил, почему в итоге его знакомство с Россией обернулось взаимной любовью. Коренной американец из Миннесоты был сражён тем, что постепенно стал своим в чужой стране, где его запросто мог, как брата, обнять обычный прохожий.

Во время прогулки в Питере идущий навстречу мужчина остановился, схватил меня и крепко обнял. Он не выпускал меня, крепко держал и хлопал по спине. Потом ослабил хватку и посмотрел в глаза. Это очень важный момент, когда я осознал, что у меня есть второй настоящий дом далеко от родных пенатов. Я пошёл дальше, с трудом сдерживая слёзы. Россия пустила корни в моём сердце, — констатировал боец.

Впоследствии Монсон завершил карьеру бойца получил гражданство России, неоднократно заявлял о желании вступить в КПРФ как сторонник коммунистических идей. В 2018 году он был избран депутатом городского округа Красногорска, где имеет квартиру. Монсон, которому сейчас 50 лет, проводит мастер-классы по грепплингу и джиу-джитсу, в январе 2021 года открыл школу в Уфе.