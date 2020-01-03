https://static.news.ru/photo/ea38e61a-2f0c-11ea-b2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Прокачка российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы возобновилась, сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Первым сырьё получит ОАО «Нафтан», затем — Мозырский НПЗ. К концу дня 4 января будет прокачано 6 тысяч тонн нефти, добавил он.

Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан», — цитирует Сизова БелТа.

Как информировал NEWS.ru, Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими компаниями об условиях новых поставок. На этом фоне Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов.