Российская валюта вновь продемонстрировала всю свою слабость и неспособность устоять перед малейшими вызовами. В ходе торгов на Московской Бирже курс доллара снова перевалил за 75 рублей, а евро вплотную подобрался к 82 рублям. У биржевых игроков складывается впечатление, что все усилия ОПЕК+ были впустую. Brent обвалилась до $27, а WTI торгуется уже ниже $20. Что происходит на биржах — в материале NEWS.ru.

Дело в том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, согласно которому падение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. А это минимум с 1995 года. Как уже говорилось раньше, теперь рынки снова возвращаются к прежним давящим на них моментам — публикации отчётов и составлению прогнозов на будущее. Всё то, от чего трейдеры успели отвыкнуть и на что не реагировали в период турбулентности и неопределённости со сделкой картеля.

Кроме того, по мнению МЭА, сокращение ОПЕК не остановит краткосрочное падение рынка. В рамках текущей технической картины котировки Brent могут вообще отскочить к $21–22.

Также негативно на ситуацию влияет то, что Саудовская Аравия опубликовала свой нефтяной прайс-лист на май, согласно которому заканчивать «ценовую войну» Эр-Рияд не собирается.

С начала апреля рубль постепенно укреплялся, возвращая утраченные во время кризиса позиции. Курс доллара упал с рекордных 78,5 рубля до 72,75. Но подобное снижение иначе как избыточным и преждевременным не назовёшь. Общие позитивные ожидания от переговоров ОПЕК оттенили основную картину происходящего на биржах. Послевкусие сделки для всех осталось таким — сокращение добычи не помогает прийти в себя нефтяным ценам. Сырьевые рынки сейчас определяются спросом, которого до сих пор нет, ведь мировые экономики вынужденно дистанцировались от всех из-за коронавируса.

Трейдеры прекрасно осознают, что в ближайший месяц практически все нефтехранилища будут переполнены и сырьё сможет дешеветь и дальше. Происходящее является игрой на выживание в условиях крайне жёсткой конкуренции. Потребление должно вырасти к лету, иначе углеводороды будет просто некому продавать. Уже сейчас становится понятно, что заветные $40, которых добивались государства — участники ОПЕК своей сделкой, производители долго не увидят. Придётся переделывать всю структуру рынка, ведь старые методы, похоже, уже не действуют.

Но хоть как-то сдержать ослабление национальной валюты в настоящее время может запланированный аукцион Минфина по облигациям федерального займа (ОФЗ). На прошлой неделе спрос на облигации с постоянным доходом достигал 50 млрд рублей. Однако после его завершения рубль может накрыть очередная волна слабости.

Обвал котировок носит сейчас в чём-то и эмоциональный характер. Изначально все прекрасно понимали, что спрос молниеносно не восстановится, нужно время, и немалое. Возможно, до конца текущего года. Однако рынку нравилось пребывать в иллюзии, что договорённости картеля смогут стабилизировать как спрос, так и предложение.

Однако, увы, чуда так и не произошло. Нефтяную сферу так и станет преследовать дисбаланс хотя бы в связи с тем, что остановка работы на месторождении будет означать даже не «заморозку», а его полное «убийство». Поэтому добыча продолжится даже при минимальном спросе. Ведь продавать чёрное золото надо для того, чтобы сохранить за собой определённую долю рынка. Осталось лишь дождаться его выздоровления, тогда, быть может, ситуация нормализуется и в «нефтянке».