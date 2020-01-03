Палладий продемонстрировал стремительный рост в 2019 году, обойдя на повороте золото. Какие факторы оказали влияние на цены — NEWS.ru собрал основные итоги — цифры, события, факты.

К истории взлёта цен на палладий в 2019-м стоит подходить осторожно и внимательно рассматривать её детали. В противном случае, можно всё списать на какой-либо один фактор, что, с одной стороны, упростит ситуацию, но, с другой, — не позволит объективно взглянуть на события.

В первую очередь, нужно сказать что, наиболее сильный рост стоимости палладия, как и золота, начался в августе-сентябре 2018 года. Именно в этот момент между США и Китаем началась новая волна эскалации торгового конфликта, которая продлилась вплоть до конца 2018-го. После чего началось потепление в отношениях двух стран, которое продолжалось до мая 2019 года, и в этот период цены на оба металла снижались.

В мае США повысили импортные пошлины в отношении Китая, и стоимость ценных металлов вновь пошла в рост, который для золота завершился в сентябре 2019-го вместе с торговым перемирием двух стран, а для палладия продолжается до сих пор.

Объяснений этому несколько. Во-первых, самое очевидное и, вероятно, главное — это разное отношение к ним. Золото воспринимается исключительно как защитный инструмент, а палладий ещё и как промышленный металл. Поэтому, как только рынок поверил, что соглашение между Вашингтоном и Пекином действительно будет, золото как защитный актив потеряло актуальность и его стоимость начала падать, а палладий продолжил рост.

И вот здесь, как это часто бывает, на рынке появились сначала истории о гигантском дефиците палладия, потом к этому добавились проблемы с электроснабжением у добывающих предприятий в ЮАР. И в итоге с сентября мы получили практически вертикальный рост цен до рекордных даже для золота значений в $1976. Марк Гойхман практикующий трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ практикующий трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ

Именно поэтому сентябрьские уровни $1550-1650 видятся в истории с палладием очень важными и наиболее вероятными целями, когда слухи начнут рассеиваться. Это не значит, говорит эксперт, что цены не смогут «затащить» выше — как известно, жадность не знает границ. Так что вполне возможно, что перед возвращением к более справедливым ценам палладий достигнет психологической отметки $2000 и уже тогда отправится вниз, вслед за золотом.

Но стоит ли вкладываться в палладий в 2020 году и что будет с золотом? Какой из этих активов будет лидировать и почему?

Представляется что палладий сейчас — это уже не инвестиционный инструмент, а исключительно спекулятивный, так что если кого-то интересует такой способ вложения денег, то можно рассмотреть и его. Что касается золота, то его перспективы на ближайшие полгода также не воодушевляют. На фоне американо-китайского позитива оно будет тяготеть к более низким ценовым значениям в районе $1300 за тройскую унцию.

А вот если говорить о более долгосрочных историях, подчёркивает Гойхман, то в 2020 году таковой может быть всё, что связано с нефтью. Учитывая дополнительные ограничения её добычи странами ОПЕК+, а также улучшающиеся отношения между США и Китаем, баланс рынка всё больше смещается в пользу роста нефтяных цен выше $75 за баррель Brent.

Единственный сложностью будет лишь выбор правильного времени для выхода на рынок, и наиболее оптимальным в настоящее время представляется конец февраля — начало марта 2020 года. При этом акцент здесь можно сделать на финансовые инструменты, номинированные в евро, именно у этой валюты есть хорошие шансы продавить курс доллара на 5-6%.

Между тем особый интерес в 2020 году будут представлять выборы президента США, они пройдут в ноябре и во многом определят как итоги года, так и перспективы последующих нескольких лет. Это означает, что чем ближе мы будем к ним подходить, тем выше на финансовых рынках будет нервозность. И консервативным инвесторам уже во второй половине лета нужно будет начинать готовиться к осенней встряске, а это, как правило, — сокращение доли акций в портфеле и переход в наиболее ликвидные финансовые инструменты, желательно с валютной диверсификацией.