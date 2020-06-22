Главным событием для рубля на прошлой неделе стало снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Участники рынка ожидали данного шага со стороны ЦБ, поэтому стремились приобрести российские ОФЗ заранее, до снижения доходности. Минфину удалось привлечь на аукционах 152 млрд рублей при спросе со стороны инвесторов в 242 млрд рублей, что всего лишь на 2 млрд рублей меньше рекордных значений января 2020 года.

Несмотря на сокращение ставки, спрос на отечественный госдолг должен сохраниться. Во-первых, российские бумаги одни из немногих в мире генерируют положительную реальную (с поправкой на инфляцию) доходность. Например, реальная доходность американских десятилетних трежерис опустилась ниже нуля ещё в начале года и на данный момент равняется −0,52%. Во-вторых, Эльвира Набиуллина намекнула на дальнейшее смягчение ДКП, так что у нерезидентов всё ещё сохраняется мотивация на покупку. Ожидается, что к концу года ставка может достигнуть 4%.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, дополнительную поддержку курсу обеспечивают продажи валюты со стороны Центробанка, примерно на 10 млрд рублей в день, а также обменные операции отечественных экспортёров, в рамках налогового периода.

В том случае, если позитив на нефтяном рынке сохранится, то стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля до 69,5 за доллар. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

В ближайшие дни ожидается выход отчётов по состоянию деловой активности из Германии и Великобритании, а также данные по ВВП и числу первичных заявок на пособие по безработице из США. Если они окажутся, как минимум, не хуже ожиданий, то стоит рассчитывать на дальнейший рост активов развивающихся стран, и рубля в частности.

Нефть на максимуме

Nie Yunpeng/Xinhua/Global Look Press

По итогам предыдущей недели рынок энергоносителей приблизился к максимуму с 9 марта к $42,2 за баррель, прибавив почти 8% на сорт Brent. Состоится ли штурм этого рубежа с продолжением волны, которая способствовала росту стоимости черного золота на 140% с апрельских минимумов, или же рынок решится на более глубокую коррекцию, покажут события первых дней недели.

В минувшую пятницу рынок фьючерсов и опционов США прошёл через экспирацию квартальных контрактов, что зачастую приводит к смене склонности инвесторов к риску. При подтверждении, а к этому есть предпосылки, нефтяной рынок также ждёт изменений баланса сил «быков» и «медведей» в пользу последних. Несмотря на неожиданно обнадеживающие данные в США по количеству новых рабочих мест и розничным продажам, V-образное восстановление крупнейшей экономики мира после удара от COVID-19, широко транслируемое Белым домом, требует дополнительного подтверждения.

Недавний скачок к максимуму инфицированных во всём мире, в том числе неблагополучная эпидемиологическая ситуация в некоторых американских штатах, а также выходящая на финальную стадию президентская кампания в США и связанная с этим неопределенность, способны сделать возврат к прежним условиям функционирования экономики более медленным, пояснил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Вместе с коррекцией рисковых активов, отрицательную динамику могут начать и демонстрировать и цены на нефть, которые также подошли к тем уровням, которые выглядят равновесными. При дальнейшем росте могут поднять голову банкротящиеся сланцевики, также может замедлиться восстановление потребления к докризисным уровням.

В случае контролируемой коррекции процесс балансировки рынка продолжится более высокими темпами, приближая момент его полного «выздоровления», что будет соответствовать интересам ОПЕК+. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

На этой неделе важны макроэкономические события в виде публикации данных в США по ВВП в четверг, а также данные по личным доходам/расходам. Кроме того, свежие оценки предпринимательских настроений во всём мире во вторник могут принять менее оптимистичную интерпретацию. В описаниях событий на рынке энергоносителей увеличится вес комментариев о сохранении избыточных запасов нефти и нефтепродуктов, а также прогнозам медленного восстановления мирового спроса. Так, по оценкам главы российского Минэнерго США Александра Новака, на это потребуется 2-3 года, несмотря на то, что по оценкам сырьевого трейдера Trafigura, уже сейчас рынок восстановился до 90% от докризисного уровня.

При подтверждении этой гипотезы, отмечает Коган, цены на нефть возьмут курс на возврат в диапазон $31-35 за баррель по сорту Brent. Разворот растущей тенденции может произойти во вторник-четверг. Если же квартальная экспирация на срочном рынке не приведёт к смене настроений на рынках, то в этом случае нефтяные котировки могут уйти в затяжной боковик выше $38 за баррель, c попытками продлить рост, который будет пресекаться опасениями, что в этом случае сланцевые компании в США к концу лета увеличат производство нефти более чем на 500 тысяч баррелей в сутки, которые сейчас прогнозируют в консалтинговом агентстве Rystad Energy.

Штурм новых высот золотом

Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Цены на золото в последние дни штурмуют максимумы с 2012 года около $1790-1800 за унцию. Всплеску котировок способствует многое. Благородный металл с финансовой точки зрения исторически воспринимается как «защитный актив». Он растёт при различных проявлениях экономических, политических опасений. Поэтому угроза второй волны пандемии с её проявлениями в Китае, США, Японии стимулирует рост цен. К этому добавляется напряженность вокруг торговых противоречий США и Китая. Геополитические угрозы усиливаются вооружённым конфликтом Индии и Китая, обострением отношений Северной и Южной Кореи.

Помимо данных факторов, есть воздействие со стороны мировых центробанков, прежде всего американской ФРС, заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Они в попытках стимулирования экономики снижают процентные ставки, увеличивают денежные вливания. Но часть таких подешевевших и возросших в объёмах денежных ресурсов поступает в покупку золота, тем более, что «бегство от рисков» способствует этому, так же, как и ослабление доллара на валютном рынке. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

Однако, начавшаяся неделя способна продемонстрировать определённую приостановку роста. Указанные драйверы во многом уже учтены в цене, а на максимумах расти рынку сложно.

Актуальный коридор движения котировок на неделе $1705–1788. Золото может в коррекции отойти от достигнутых максимумов, хотя общий глобальный тренд роста остаётся. Поэтому именно сейчас в покупках золота есть риск. Рассматривать их есть смысл при снижении цены в диапазоне $1680-1700.