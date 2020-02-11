Несмотря на отдельные попытки вернуться на прежний уровень, стоимость нефти марки Brent может продолжить падение вплоть до $50 за баррель и даже ниже, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. На мировом рынке сохраняется общий тренд на снижение котировок, который подпитывают страхи дальнейшего распространения эпидемии коронавируса в Китае. Некоторые аналитики не исключают повторения ситуации 2003 года, когда на фоне вспышки заболеваний атипичной пневмонии в КНР сырьё подешевело более чем на 30%.

Цены на чёрное золото пытаются восстановиться после заметного падения в предыдущие дни. Стоимость Brent 11 февраля росла более чем на 2%, поднявшись выше отметки $54 за баррель. До этого за три торговых сессии североморский эталонный сорт подешевел более чем на 5% на фоне продолжающейся в Китае эпидемии. Эксперты полагают, что временный успех котировок пока не говорит о начале их планомерного восстановления до прежних уровней.

Сигналом реального роста нефтяных цен будет их закрепление выше отметки $56,6 за баррель, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, ближайшая целевая отметка для сырьевого рынка — это снижение до $50 за бочку марки Brent. Это важный технический уровень поддержки, который смог устоять в декабре 2018 года, когда нефть активно дешевела. Если в этот раз котировки смогут его пробить, то возможно дальнейшее уменьшение до $45 и ниже.

В последние дни цены шли вниз за счёт биржевых спекуляций, которые подхватили весь негатив, раскручиваемый в СМИ по поводу коронавируса и падения спроса на энергоресурсы в Китае. Нужно понимать, что на биржах работают определённые алгоритмы, в которые вбиты слова «кризис», «вирус», «уменьшение потребления». Как только они находят их в заголовках — идёт реакция. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

По его словам, если бы чёрное золото торговалось исключительно на спотовом рынке без участия биржи, влияние событий в Китае было бы не таким серьёзным, а снижение сырьевых цен остановилось бы уже в районе $60 за баррель.

Мировой рынок нефти ещё не отработал эффект от остановки производств в КНР, и тренд на понижение только начался, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Пока нет полных данных о снижении спроса по сырьевым товарам, но очевидно, что падение будет серьёзным, и вполне можно ожидать, что котировки опустятся ниже $50 за баррель в течение февраля-марта. В ближайшей перспективе, как только WTI уйдёт ниже $50, Brent также покажет снижение до отметки меньше, чем $53 за баррель. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин отмечает, что для остановки волны снижения рынку нефти требуется драйвер, которым могло бы стать, например, решение ОПЕК+ снизить объёмы производства на рекомендованные техническим комитетом 600 тысяч баррелей в сутки.

Пусть даже это будет период в один квартал, но сейчас это необходимо просто для смены негативного фона и подтверждения того, что механизм регулирования ОПЕК+ по-прежнему работает. Возможно, какие-то подробности станут известны уже на этой неделе, но если пауза затянется, то цены могут опуститься ещё ниже — к $50 за баррель. При соответствующем решении ОПЕК+ в конце первого квартала котировки могут оказаться в диапазоне $55 — 60. Василий Карпунин начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер»

Напомним, технический комитет экспертов ОПЕК+ по итогам заседания на прошлой неделе рекомендовал продлить соглашение о снижении добычи чёрного золота до конца года и увеличить объёмы сокращения производства во втором квартале. Россия внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки и изучает рекомендацию технического комитета для определения взвешенного подхода в интересах всего рынка, заявил министр энергетики Александр Новак.

Ранее он говорил, что вспышка коронавируса может снизить среднегодовой мировой спрос на нефть на 150 — 200 тысяч баррелей в сутки в 2020 году, и что такое воздействие можно считать незначительным.

Прогнозы об уменьшении спроса в Китае из-за коронавируса колеблются в районе 200 — 600 тысяч баррелей в сутки. Это не такой большой объём, однако котировки на соответствующие сообщения реагируют однозначным падением и практически не обращают внимания на факторы роста, отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Ещё одним поводом для снижения котировок является переизбыток предложения нефти на рынке: сейчас рост добычи наблюдается во многих странах: США, Канаде, Бразилии, Норвегии, Гайане. Отдельно стоит отметить, что сегодня цены на сырьё формируются на финансовом рынке, на крупнейших торговых площадках, где зачастую реальные факторы физического рынка не берутся игроками в расчёт. Екатерина Грушевенко эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»

Нефтяная лихорадка

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Текущее падение цен на нефть стало вторым по масштабу снижением, вызванным эпидемией, с начала этого века. Такую статистику приводит Банк России в своём последнем «Обзоре рисков финансовых рынков». Уронив котировки на 17%, новый китайский вирус уже обошёл по этому показателю заболевание «птичьим гриппом» в той же КНР в 2013 году, когда стоимость сырья упала на 12%, и пандемию «свиного гриппа» в Мексике в 2009-м (15%). Правда до лидера — эпидемии атипичной пневмонии в Китае 17 лет назад — ещё далеко. Тогда в феврале и марте 2003 года баррель подешевел на 31%.

Между тем масштабы нынешней эпидемии уже превысили аналогичные показатели 2003 года. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число погибших от коронавируса в Китае уже достигло 1016 человек, а заражённых — 42,6 тысячи. Атипичная пневмония, напомним, унесла 916 жизней, число заражённых составило около 8,5 тысячи.

В обзоре Цетробанка России отмечается, что прежние эпидемии сопровождались кратковременным снижением глобальных фондовых индексов и нефтяных цен. При этом последствия коронавируса могут быть более серьёзными с учётом увеличения роли КНР в мировой экономике, считают в ЦБ. По данным Международного валютного фонда (МВФ), доля Китая в глобальном ВВП в 2005 году составляла 9,7%, в 2010-м — 13,9%, а в 2019-м — уже 19,3%.

Повторение истории 2003 года с аналогичным падением мировых цен на нефть, в принципе, возможно, считает профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Ажиотаж вокруг того, что происходит сейчас с Китае выше, чем в 2003 году. Мы имеем дело с огромной информационной атакой на КНР, и именно этим вызвано такое серьёзное падение цен на нефть, которые могут ещё опуститься. Это связано прежде всего с распространением слухов, а не с глубоким анализом ситуации. Алексей Маслов профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ

Кроме того, хотя теоретически экономические последствия нынешней эпидемии должны быть меньше, чем в 2003 году, ситуацию усугубили очень жёсткие карантинные меры Китая, который на некоторое время остановил работу почти половины своих промышленных предприятий. Теоретически производственные мощности во многих районах будут бездействовать как минимум до конца февраля.

По его словам, у Пекина был выбор — пустить ситуацию с эпидемией на самотёк, позволив болезни распространяться на другие регионы, но оставить работать промышленность. Тогда КНР обвинили бы в неспособности совладать с недугом, поэтому и было решено временно остановить предприятия.

Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Простой действительно снизил потребление чёрного золота Китаем, отмечает эксперт. Хотя заказы на февральскую нефть были выкуплены полностью, она не пошла в дело, и часть её планируется использовать в марте. Поэтому мартовские заказы уже сократились на 50%, но потом КНР будет наращивать объёмы производства и уже в апреле мы можем увидеть рост закупок этого сырья и других энергоносителей, считает профессор.

В 2003 году падение происходило в первой части цикла распространения заболевания, а потом начались отскок рынков и подъём вверх цен, в том числе и нефтяных. Сейчас может произойти та же история, вряд ли стоит расценивать происходящее как долгосрочное падение. Ситуация в экономике КНР начнёт восстанавливаться уже в марте, в апреле и мае будут ударные темпы роста потребления энергии. Думаю, что тогда мировые цены на нефть вернутся на прежние уровни, — считает Алексей Маслов.

В свою очередь, Сергей Дроздов полагает, что повторения 30-процентного падения цен на нефть всё же не будет, поскольку велика вероятность того, что котировки остановятся на уровне в $50 за баррель. По его словам, при текущем состоянии мировой экономики, в условиях заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем условно справедливая цена на чёрное золото составляет $60-65 за баррель. Поэтому котировки могут вернуться к $60 при условии, что им удастся не уйти ниже $50, подытожил эксперт.