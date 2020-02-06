Фото: Jerod Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принятие решения отказаться от выполнения части королевских обязанностей давно давило на принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Теперь, живя самостоятельной жизнью, пара испытывает облегчение, рассказал друг герцогов Сассекских.

По словам источника журнала People, с плеч супругов упала ноша. Они настоящие домоседы, которые любят расслабляться в компании Арчи и собак, — пояснил приятель принца Гарри и Меган Маркл. При...