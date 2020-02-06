Порноактрисы, представляющие сайт PornHub, станут подиумными моделями на Неделе моды в Нью-Йорке.
Звёзды фильмов для взрослых представят бренд Namilia дизайнеров Нан Ли и Эмилии Пфол,
Авторы коллекции, получившей название Herotica, рассказали, что их шоу на подиуме станет феминистским высказыванием.
В модном показе примут участие актрисы Аса Акира, Марика Хейз и Джейд Куш.
Как писал NEWS.ru, персонажи серии фильмов «Мстители» стали самым популярным запросом на сайте для взрослых PornHub в 2019 году.
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