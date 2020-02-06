Фото: Jerod Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порноактрисы, представляющие сайт PornHub, станут подиумными моделями на Неделе моды в Нью-Йорке.

Звёзды фильмов для взрослых представят бренд Namilia дизайнеров Нан Ли и Эмилии Пфол, сообщает Page Six.

Авторы коллекции, получившей название Herotica, рассказали, что их шоу на подиуме станет феминистским высказыванием.

В модном показе примут участие актрисы Аса Акира, Марика Хейз и Джейд Куш.

Как писал NEWS.ru, персонажи серии фильмов «Мстители» стали самым популярным запросом на сайте для взрослых PornHub в 2019 году.

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