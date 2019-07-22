Знаменитая семья кинорежиссера Никиты Михалкова практически в полном составе ведёт свои личные блоги, регулярно выкладывая фото с подписью в Instagram. Публика практически в прямом эфире наблюдает стильную и яркую жизнь детей и внуков Михалкова. Мода на Instagram дала возможность многочисленным поклонникам разглядывать семейные альбомы звезд кино и узнавать подробности их жизни.

Анна Михалкова жалуется на усталость от съемочного процесса и нехватку времени, Надежда Михалкова старается запомнить солнечный летний день 22 июля, такой редкий, для холодного московского лета 2019 года.

У детей есть одна крайне отвратительная черта, однажды они становятся взрослыми, — пишет Никита Сергеевич в своем Instagram.

Его любимая тема — дочери Анна и Надежда, фотографий с ними в духе «счастливая семья» в его блоге достаточно. Вслед за знаменитым отцом, обе дочери режиссера стали киноактрисами, но их мама уверяет: «Это просто гены!».

Анна снималась в кино с 6 лет, отец сделал фильм «Анна от 6 до 18», в котором она стала центральной фигурой. Младшая дочь режиссёра Надежда, которую принято официально называть просто Надя, с 6 лет мечтала быть актрисой, и её мечта исполнилась, теперь она ещё и продюсер, и режиссер.

В блоге у Татьяны Михалковой, супруги Никиты Сергеевича, можно найти милые архивные фото дочерей, которыми она гордится и отмечает все их достижения. Анну она поздравила с получением «Тэфи» за работу в программе «Спокойной ночи, малыши».

Татьяна уверена, что актерская карьера Анны состоялась без продвижения со стороны знаменитого отца.

Да, она папина дочка! Никита Сергеевич потрясающий артист, она унаследовала гены!!! Все, что касается помощи и лоббирования, то Анюта все сама. Студия ТРИТЭ сняла около 40 фильмов в двух снималась Анечка, хотя у неё уже около 60 фильмов, — пишет Татьяна под фотографией дочери.

Сын Артём тоже не остаётся без внимания матери, она следит и за его творческой жизнью, поздравляя через Instagram с первым съёмочным днём.

Особенно ценно, что Михалковы активно делятся архивными фотографиями с тех времён, когда Интернета ещё не было. Например, фотографиями со съёмок фильма «Сибирский цирюльник».

Женщины семьи Михалковых любят публично поздравлять друг друга со праздниками. Татьяна Михалкова в день рождения своей своей дочери Надежде пожелала ей «терпения со всеми нами, такими «простыми» и «легкими».

Надя, вот только тебе удалось родить двоих детей в один день, так чтобы экономить на втором дне рождения)) я тебя поздравляю с такими необыкновенными детьми)) теперь ты понимаешь, что мы с Тёмой испытали когда родилась ты)) я очень надеюсь что когда эта банда во главе с Ниной вырастет, они будут так же дружны, как и все мы!! — Анна публично поздравляет Надю с рождением её детей.

Младшая дочь в семье Михалковых полностью поддерживает манеру матери и старшей сестры поздравлять друг друга публично.

Вот она @anikiti4na всегда впереди ... всё знает или успокаивает или наоборот критикует, но идёт вперёд. А я всегда на контроле, охраняю и если что, прикрою, — в свою очередь хвалит сестру Надя.

Именно из публичной страницы Степана Михалкова публика узнала, что Никита Сергеевич стал прадедушкой. Фотографии с внучками и внуками все уже повидали.

Периодически семейство делится архивными фотографиями с трогательными подписями.

Федя Бондарчук где-то раскопал и прислал мне эту фотографию. На ней мы с отцом играем парный турнир. Мне 18, ему 38 лет. Мне было очень страшно, что я его подведу, и мы проиграем, что и произошло. Если бы я вместо этого наслаждался игрой, то, уверен, мы бы выиграли, — вспоминал Степан накануне очередной игры.

Общаться с близкими через Интернет и показывать свои семейные фотографии друзьям в Сети, которых по несколько десятков, а то и сотен тысяч... уже стало традицией. Возможно, это делает слишком открытым мир большой семьи. Однако в общей массе инстаграмных «поп» и бесконечных декольте эта излишняя, казалось бы, открытость напоминает о вечных ценностях.