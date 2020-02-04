https://static.news.ru/photo/6817f91e-4753-11ea-a729-fa163e074e61_660.jpg Роберт Паттинсон Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный пластический хирург Джулиан Де Сильва провёл исследование, в ходе которого выяснил, что актёр Роберт Паттинсон является обладателем самого красивого лица в мире.

Врач измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитых мужчин, чтобы найти лицо, наиболее близкое к «золотому сечению». По его мнению, британец Паттинсон оказался самым привлекательным. Вторым стал звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл. У него оказались идеальные губы и лоб. На третьей строчке оказался актёр Бредли Купер. У него отлично расположены глаза, передаёт Super.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, супермодель Ирина Шейк в 2019 году возглавила рейтинг самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала Maxim. Бывшая возлюбленная Купера второй год подряд занимает первую строчку списка. В этом году за неё проголосовали 2458 читателей.