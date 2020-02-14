Супермодель и супруга канадского музыканта Джастина Бибера Хейли Бибер вышла на публику в платье российского дизайнера. Наряд был создан брендом Ulyana Sergeenko.
Бибер пришла 13 февраля на вечеринку косметической марки Bare Minerals, проходившую в Лос-Анджелесе. Её фотографии
Платье вошло в коллекцию весна-лето-2020. Оно оформлено высоким разрезом, оголяющим ногу, квадратным вырезом и поясом.
Как писал NEWS.ru, американская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на самом известном юмористическом шоу в США Saturday Night Live в наряде российского дизайнера. Она оделась в платье в пол с длинными рукавами и вырезом до бедра от Александра Терехова для фотосессии, которую использовали в заставке телепрограммы.
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