Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Журнал о моде Vogue британской редакции опубликовал короткий фильм, в котором главный редактор Эдвард Эннифул и герцогиня Сассекская Меган Маркл вспоминают, как работали над совместным выпуском. Он вышел в сентябре 2019 года.

Маркл выступила приглашённым редактором номера, для обложки которого она выбрала 15 женщин и девушек, меняющих мир. На ней появились экоактивистка Грета Тунберг, актрисы Джейн Фонда и Джемма Чан, модели Адвоа...