Vogue составил рейтинг модной одежды года

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Рейтинг самой стильной одежды 2018 года появился в Сети на основе опроса более 4 млн пользователей Instagram. Оказалось, что люди, отслеживающие модные тренды, предпочитают спокойные тона и классический крой.

Одежда бежевых оттенков Burberry понравилась опрошенным намного больше, чем «кислотные» вещи Prada. В выборе между яркими разноцветными пуховиками Maison Margiela и объёмными куртками более спокойных тонов Demna Gvasalia коллекции Balenciaga около 70% пользователей отдали голоса последним, пишет издание Vogue, которое составило рейтинг.

В выборе между короткими шортами Miu Miu и шортами-велосипедками Fendi первые выиграли с отрывом в 1%.

Как писал ранее News.ru, институт Pantone, который разрабатывает стандартизированные линейки подбора цвета с 1963 года, традиционно представил цвет 2019 года. Выбор специалистов обусловлен глубоким смыслом, который заключает в себе оттенок Pantone 16−1546 Living Coral (Живой коралл).