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Герцог Кембриджский выразил желание вновь стать пилотом вертолёта скорой помощи, чтобы помочь в борьбе с новым типом коронавируса. 37-летний принц Уильям в период с 2015 по 2017 год был пилотом санавиации.

В ходе визита в колл-центр Национальной службы здравоохранения Англии внук Елизаветы II признался, что скучает по должности, позволявшей ему быть причастным к спасению жизней. Сейчас принц Уильям — один из...