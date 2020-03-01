Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

В американской социальной сети для знакомств Tinder появился пользователь с именем COVID-19. Таким образом платформа решила привлечь внимание к проблеме быстрого распространения коронавируса.

В анкете COVID-19 в качестве профессиональной деятельности указана пандемия, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что проект запустил сайт «Cтопкоронавирус.рф».

Люблю воздух и продукты, а также рукопожатия и поцелуи. После контакта со мной у тебя будет температура, сухой кашель, одышка, боль в мышцах и утомлённость, — говорится в биографии аккаунта.

Как писал NEWS.ru, власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода. Этими действиями правительство азиатской страны подвергло граждан опасности, заявили в организации «Репортёры без границ».

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