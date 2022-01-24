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В Москве открылся новый выставочный центр предметов интерьера
Life Style

В Москве открылся новый выставочный центр предметов интерьера

Интерьер и красота: в Москве открылся центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
08:30, 25 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В Романовом переулке в центре Москвы в понедельник состоялось открытие культурно-выставочного центра современного изящного искусства Surround Art Gallery. Дебютной выставкой станет серия фотографий диких животных Affinity американца Брэда Вилсона. NEWS.ru показал, как прошло мероприятие и какие работы были на нём представлены.

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery

Артём Соболев/NEWS.ru

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