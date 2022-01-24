В Москве открылся новый выставочный центр предметов интерьера

В Романовом переулке в центре Москвы в понедельник состоялось открытие культурно-выставочного центра современного изящного искусства Surround Art Gallery. Дебютной выставкой станет серия фотографий диких животных Affinity американца Брэда Вилсона. NEWS.ru показал, как прошло мероприятие и какие работы были на нём представлены.
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Центр современного изящного искусства Surround Art Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru