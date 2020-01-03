https://static.news.ru/photo/019c0da2-2e48-11ea-94cd-fa163e074e61_660.jpg Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов поделился в социальной сети снимком с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Слухи о романе футболиста с родственницей политика появились после того, как девушка начала оставлять комментарии под публикациями спортсмена в Instagram.

В сторис 29-летнего форварда появилась совместная фотография с несовершеннолетней девушкой, которая прижимается к спортсмену. Также в аккаунте Смолова появился снимок, на котором пара запечатлена в обнимку, передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал, что российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира — французского миллиардера Антуана Арно. Она опубликовала в Instagram фото с Арно, отметив, что 2019 год стал для неё прекрасным и запоминающимся. Пользователи заметили на безымянном пальце Водяновой кольцо, и она ответила утвердительно на их предположения о свадьбе.