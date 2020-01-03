Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов поделился в социальной сети снимком с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Слухи о романе футболиста с родственницей политика появились после того, как девушка начала оставлять комментарии под публикациями спортсмена в Instagram.
В сторис 29-летнего форварда появилась совместная фотография с несовершеннолетней девушкой, которая прижимается к спортсмену. Также в аккаунте Смолова появился снимок, на котором пара запечатлена в обнимку,
Ранее NEWS.ru писал, что российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира — французского миллиардера Антуана Арно. Она опубликовала в Instagram фото с Арно, отметив, что 2019 год стал для неё прекрасным и запоминающимся. Пользователи заметили на безымянном пальце Водяновой кольцо, и она ответила утвердительно на их предположения о свадьбе.
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