Стилист Рогов показал две модные вещи, отлично подчёркивающие талию

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Стилист Александр Рогов показал две ультрамодные вещи, которые мгновенно «нарисуют» талию, даже если её нет. Это укороченные жакеты и жилеты, которые «вытягивают» ноги, прибавляя им сразу несколько сантиметров, и показывают фигуру в более женственном виде, формируя X-образный силуэт.

По словам стилиста, эти вещи надо взять на вооружение женщинам с низким ростом или приземистой внешностью. Но даже и на модели укороченные жакеты и жилеты будут выглядеть очень эффектно.

Примеры остромодных нарядов стилист продемонстрировал в эфире шоу «Рогов в деле» на телеканале СТС . Он показал, что особенно хорошо эти модели смотрятся с джинсами с завышенной талией или брюками. Они дополнительно формируют фигуру, делая её стройнее.

Правильные джинсы и жакет должны появится у каждой женщины нашей страны! Я отдал предпочтение укороченному жакету, чтобы визуально сделать её рост выше. Он удлиняет ноги. Ещё одна остромодная вещь, которая разнообразит гардероб, это укороченный чёрный жилет, — рассказал Александр Рогов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Васильев предложил идеальные варианты одежды для полных женщин. Это «оверсайз» и полуприталенные модели, а также одежда с баской.