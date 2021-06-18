Ягоды, перья и золотые клетки: кто выиграл поединок шляп в Аскоте

В британском Аскоте проходят Королевские скачки — одно из главных светских событий года. В этом году к мероприятию приковано особое внимание, так как оно проводится в традиционном формате в отличие от 2020-го. Тогда оно состоялось онлайн из-за пандемии коронавируса.

В первые дни скачки посетили члены королевской семьи — Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуолльской, принцесса Анна, принц Эдвард и Софи, графиня Уэссекская, Майк и Зара Тиндалл. Обязательным атрибутом мероприятия являются элегантные наряды и шляпы, которые дополняют маски, защищающие от коронавируса.

Софи выбрала модель из нежно-фиолетовых перьев, герцогиня Корнуолльская пришла на скачки в нежно-голубой шляпе, а Зара Тиндалл надела кремовую шляпку, украшенную розами.

Другие посетительницы мероприятия также показали экстравагантные головные уборы, украшенные бабочками, фигурными перьями, цветами, конструкциями, похожими на золотые клетки, а также шляпки-ягоды.

Самые изысканные головные уборы и наряды посетителей Королевских скачек — в фотогалерее NEWS.ru.

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