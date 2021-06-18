Ягоды, перья и золотые клетки: кто выиграл поединок шляп в Аскоте

В британском Аскоте проходят Королевские скачки — одно из главных светских событий года. В этом году к мероприятию приковано особое внимание, так как оно проводится в традиционном формате в отличие от 2020-го. Тогда оно состоялось онлайн из-за пандемии коронавируса.
В первые дни скачки посетили члены королевской семьи — Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуолльской, принцесса Анна, принц Эдвард и Софи, графиня Уэссекская, Майк и Зара Тиндалл. Обязательным атрибутом мероприятия являются элегантные наряды и шляпы, которые дополняют маски, защищающие от коронавируса.
Софи выбрала модель из нежно-фиолетовых перьев, герцогиня Корнуолльская пришла на скачки в нежно-голубой шляпе, а Зара Тиндалл надела кремовую шляпку, украшенную розами.
Другие посетительницы мероприятия также показали экстравагантные головные уборы, украшенные бабочками, фигурными перьями, цветами, конструкциями, похожими на золотые клетки, а также шляпки-ягоды.
Самые изысканные головные уборы и наряды посетителей Королевских скачек — в фотогалерее NEWS.ru.
В Лондоне проходят королевские скачки Royal Ascot
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Особенно важен четверг — это День леди
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ежегодные скачки Royal Ascot— одно из главных модных событий лета
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
На Royal Ascot гостьи состязаются не только во время скачек, но и своими шляпками
Howard Jones/Keystone Press Agency/Global Look Press
Зара Тиндалл, старшая внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Девушка в шляпке, посвящённой Илону Маску
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
На Royal Ascot гостьи состязаются не только во время скачек, но и своими шляпками
Howard Jones/Keystone Press Agency/Global Look Press
Скачки в Аскоте — одно из главных светских событий британского лета
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Софи, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, графа Уэссекского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Скачки длятся пять дней, и каждый день даме полагается надевать новую шляпку
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Одно из негласных соревнований Аскота — это поединок женских шляп, шляпок и фасинаторов
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Одно из негласных соревнований Аскота — это поединок женских шляп, шляпок и фасинаторов
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Одно из негласных соревнований Аскота — это поединок женских шляп, шляпок и фасинаторов
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
На Royal Ascot принято приходить исключительно в платьях, без глубокого декольте, открытых плеч и длиной не выше колена
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Если наряд не проходит строгие правила — при входе на ипподром работают дресс-ассистенты, у которых можно арендовать более подходящий наряд
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Если наряд не проходит строгие правила — при входе на ипподром работают дресс-ассистенты, у которых можно арендовать более подходящий наряд
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press