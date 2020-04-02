Сестра Меган Маркл назвала её эгоистичной и жестокой

https://static.news.ru/photo/078fe430-74b7-11ea-9603-fa163e074e61_660.jpg Саманта Маркл Фото: samanthamarkle1/instagram.com

Сводная сестра обвинила Меган Маркл и её супруга принца Гарри в эгоистичности и жестокости. Саманта Маркл раскритиковала пару за переезд в Калифорнию и отказ от исполнения обязанностей работающих членов британской королевской семьи в разгар пандемии коронавируса.

Внука Елизаветы II и его жену Маркл назвала «самыми большими лицемерами», отмечает Daily Mail.

Бросить британский народ и королевскую семью в столь трудное время — это кажется мне ужасно жестоким, — заявила родственница экс-актрисы.

Как писал NEWS.ru, принц Гарри и Меган Маркл покинули Канаду, переехав в Лос-Анджелес. Супруги поселились в доме недалеко от Голливуда. Решение пары разочаровало отца Меган Маркл. Мужчина призвал дочь и зятя вернуться в Англию для поддержки королевы в тяжёлые времена.