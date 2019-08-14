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Хендмейд-мастер из Перми отправил в подарок американской певице и актрисы Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления. Благодаря этому она сможет узнать, что в России есть люди, которые её поддерживают и не настроены негативно, уверен мужчина.

По его словам, серьги изготовлены из серебра с использованием редкой древесины пало санто, полудрагоценного минерала и смолы. Украшение также содержит уральский речной камень жадеит, он считается оберегом от негативных эмоций окружающих людей, передаёт РИА Новости .

Пермяк отправил свой подарок по почте. Он выразил надежду, что серьги не потеряются по пути в Нью-Йорк, и что Гага непременно опубликует их в соцсетях в знак того, что она не в обиде на российскую аудиторию.

Мужчина отметил, что не является поклонников Гаги, но посмотрел фильм, где та снималась с актёром Бредли Купером.