Хендмейд-мастер из Перми отправил в подарок американской певице и актрисы Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления. Благодаря этому она сможет узнать, что в России есть люди, которые её поддерживают и не настроены негативно, уверен мужчина.
По его словам, серьги изготовлены из серебра с использованием редкой древесины пало санто, полудрагоценного минерала и смолы. Украшение также содержит уральский речной камень жадеит, он считается оберегом от негативных эмоций окружающих людей, передаёт
Пермяк отправил свой подарок по почте. Он выразил надежду, что серьги не потеряются по пути в Нью-Йорк, и что Гага непременно опубликует их в соцсетях в знак того, что она не в обиде на российскую аудиторию.
Мужчина отметил, что не является поклонников Гаги, но посмотрел фильм, где та снималась с актёром Бредли Купером.
Как писал News.ru, россиянки начали активно и в негативном ключе