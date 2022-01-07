Россиянам рассказали, как прийти в себя после новогодних праздников

Готовиться к рабочему графику после новогодних праздников лучше заранее — до конца каникул и «делать это с удовольствием», рассказала NEWS.ru психолог Анастасия Волошина. Эксперт также посоветовала россиянам «не торопиться» и возвращаться к будням «легко и спокойно, шаг за шагом».

Можно начать заводить будильник от большего к меньшему, постепенно возвращаясь в ваш обыкновенный режим. При этом за час-полтора до сна создавать атмосферу: приглушая свет, расстилая постель, можно принять ванну и тем самым подготавливать себя ко сну. Также замечательно, если вы начнёте постепенно сокращать более праздничные мероприятия и постепенно вводить, начиная от одного часа в день и по нарастающей, свои рабочие моменты, — подчеркнула Волошина.

Накануне врач-эндокринолог Антон Поляков напомнил, что отёки, возникающие при переедании и в результате излишнего употребления алкоголя в праздники, могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем. Он отметил, что причины могут крыться в нарушении работы щитовидной железы и почек, а также быть связаны с электролитным балансом.

Ранее терапевт Ирина Ескова рассказала о тяжёлых заболеваниях, при которых наблюдается такой симптом, как онемение конечностей. По её словам, к болезням, в клинической картине которых присутствует этот признак, относятся рассеянный склероз, ревматоидный артрит, алкогольная зависимость, полинейропатия. Поэтому при онемении конечностей нужно обязательно обратиться к врачу.