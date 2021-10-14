Российские мужчины-эскортники рассказали о своих клиентках

Мужчины-эскортники в интервью Lenta.ru рассказали о том, какими бывают их клиентки. При этом они отметили, что возраст женщин варьируется от 27 до 43 лет.

Иногда можно просто приехать в гости и побеседовать за чашкой кофе, поднять человеку настроение, если ему грустно в этот вечер. Подобный вид отдыха женщины обычно держат в секрете от близких, — поделился бывший массажист 39-летней Майкл.

Он также сообщил, что некоторые переживают смерть супруга, другие — развод, а некоторые просто пытаются справиться с одиночеством. Самым большим заблуждением является то, что клиентки чаще всего обеспеченные, на самом же деле мужчин приглашают к себе и простые наёмные работницы.

Ранее эксперты блога «Твой стиль» на платформе «Яндекс.Дзен» объяснили, что есть несколько ляпов, которые совершают провинциалки. Как это ни парадоксально, но слишком консервативные образы выдают в девушке жительницу маленького города. Обычно они боятся экспериментов и комбинаций из разных стилей. На девушках редко можно увидеть свободные и простые по крою вещи, кроссовки с юбками и прочие варианты.

Если женщина уверена, что любой образ станет лучше, если к нему добавить чёрные лаковые туфли или лодочки, и кроме этого вида обуви у неё ничего нет, это плохо, уверяют стилисты. Можно добавить к своим образам модные в сезоне цвета, но главное, чтобы они гармонировали с остальными предметами одежды.