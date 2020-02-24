https://static.news.ru/photo/1be8d792-56a4-11ea-a63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Galayko/Russian Look

Лучше всего хранится мука в бумажных пакетах, а если хранить муку в полиэтилене, то через 2-3 месяца её надо просеять, рассказали в ведомстве.

Тем, кто хочет печь на Масленицу блины на молоке с рынка, рекомендовали прокипятить его перед тем, как добавить в тесто. Оказалось также, что в выборе масла тоже есть свои тонкости — надпись на упаковке «масло» ещё не говорит о том, что перед покупателем натуральный продукт, в названии долго быть уточнение: «любительское», «крестьянское», «бутербродное» или «чайное», информирует Роспотребнадзор.

Эксперты советуют проверять яйца на овоскопе, который должен быть установлен в магазине, а также «на глаз» на предмет трещинок, потёков и посторонних загрязнений.

Как писал NEWS.ru ранее, непереносимость глютена — не единственная причина, по которой стоит отказаться от традиции есть блины в Масленицу, начинающуюся 24 февраля, предупредила кандидат медицинских наук Елена Мамонтова.