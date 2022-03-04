Ремёсла нашей необъятной: «Ладья. Весенняя фантазия — 2022» в Москве

В Москве в «Аптекарском огороде» открылась ежегодная выставка цветов «Репетиция весны», которая продлится до 13 марта. Это крупнейшая в России зимняя выставка весенних растений, где представлено около 10 тысяч тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов, лилий, лука, ландышей. В результате применения специальной методики в оранжерее они зацветают на два месяца раньше природного срока.

В Москве в «Аптекарском огороде» открылась ежегодная выставка цветов «Репетиция весны», которая продлится до 13 марта. Это крупнейшая в России зимняя выставка весенних растений, где представлено около 10 тысяч тюльпанов,...