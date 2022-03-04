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Ремёсла нашей необъятной: «Ладья. Весенняя фантазия — 2022» в Москве
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Ремёсла нашей необъятной: «Ладья. Весенняя фантазия — 2022» в Москве

20:27, 03 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве с 2 по 6 марта 2022 года в павильоне № 7 на ВДНХ проходит выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022». Москвичей и гостей столицы ждёт праздник народного творчества, красоты и таланта. Более 800 организаций из 55 регионов огромной России покажет своих умельцев и красоту, особенности народного творчества. На фестиваль приехали мастера из Волгограда, Вологды, Иванова, Костромы, Тулы, Рязани, Алтая, Северной Осетии, Удмуртии, Коми, Бурятии, Чувашии, Татарстана и многих других регионов. Керамика, кожевенное дело и игрушки — в галерее NEWS.ru.

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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