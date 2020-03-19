https://static.news.ru/photo/51ab01aa-ebc6-11e9-93e9-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Герцог и герцогиня Сассекские призвали людей быть добрыми и сопереживать окружающим. Супруги в связи с распространением коронавируса в мире опубликовали в своём аккаунте в Instagram заявление.

Этот момент является истинным свидетельством человеческого духа, — отметили принц Гарри и Меган Маркл.

Они заявили, что в это непростое, пугающее время люди нужны друг другу для поддержки, для того, чтобы не чувствовать себя одинокими. Гарри и Меган пообещали делиться с подписчиками правдивой информацией и рассказывать общественности о безопасных и здоровых практиках.

Герцогиня Сассекская уверяет, что защититься от микробов в общественных местах может помочь дешёвая мазь — ей нужно смазать нос внутри. О средстве Меган узнала от коллеги по актёрскому цеху Леонардо Ди Каприо, писал NEWS.ru.