Герцог и герцогиня Сассекские призвали людей быть добрыми и сопереживать окружающим. Супруги в связи с распространением коронавируса в мире опубликовали в своём аккаунте в Instagram заявление.
Этот момент является истинным свидетельством человеческого духа, — отметили принц Гарри и Меган Маркл.
Они заявили, что в это непростое, пугающее время люди нужны друг другу для поддержки, для того, чтобы не чувствовать себя одинокими. Гарри и Меган пообещали делиться с подписчиками правдивой информацией и рассказывать общественности о безопасных и здоровых практиках.
Герцогиня Сассекская уверяет, что защититься от микробов в общественных местах может помочь дешёвая мазь — ей нужно смазать нос внутри. О средстве Меган узнала от коллеги по актёрскому цеху Леонардо Ди Каприо, писал NEWS.ru.
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