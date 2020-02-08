https://static.news.ru/photo/b1292548-4bcb-11ea-b9df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приехавшие в Майами на саммит финансового холдинга JP Morgan принц Гарри и Меган Маркл встретились с певицей Дженнифер Лопес и её женихом Алексом Родригесом.

Для совместного ужина пары выбрали один из ресторанов в районе Саут-Бич.

Гарри и Меган очень хорошо поладили с Дженнифер и Алексом и провели некоторое время за беседой с ними за ужином, — приводит Page Six слова источника.

Издание отмечает, что Джей Ло пригласила супругов вместе с их сыном Арчи к себе домой.

Как писал NEWS.ru, визит во Флориду стал для герцога и герцогини Сассекских первым официальным выходом в свет после отказа от королевских полномочий. За участие в мероприятии JP Morgan они получили порядка $500 тысяч.