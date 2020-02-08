Приехавшие в Майами на саммит финансового холдинга JP Morgan принц Гарри и Меган Маркл встретились с певицей Дженнифер Лопес и её женихом Алексом Родригесом.
Для совместного ужина пары выбрали один из ресторанов в районе Саут-Бич.
Гарри и Меган очень хорошо поладили с Дженнифер и Алексом и провели некоторое время за беседой с ними за ужином, — приводит Page Six слова источника.
Издание отмечает, что Джей Ло пригласила супругов вместе с их сыном Арчи к себе домой.
Как писал NEWS.ru, визит во Флориду стал для герцога и герцогини Сассекских первым официальным выходом в свет после отказа от королевских полномочий. За участие в мероприятии JP Morgan они получили порядка $500 тысяч.