Тяжелобольные к 40 годам: повара рассказали о минусах своей профессии

20 октября все повара планеты отмечают свой профессиональный праздник — в 2004 году его учредила Всемирная ассоциация кулинарных сообществ. Умение готовить разнообразные блюда и возможность карьерного роста — безусловные плюсы такой работы. Однако у неё есть и минусы: серьёзные физические и психологические нагрузки. Опрошенные NEWS.ru эксперты по приготовлению пищи рассказали о проблемах со здоровьем, которые подстерегают их чаще всего.

Ожоги, порезы, ушибы — без них не обходится работа ни одного повара. Но это ещё не самые серьёзные возможные проблемы со здоровьем, сообщил в беседе с NEWS.ru шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Уже через четыре-пять лет после старта карьеры у большинства работников общепита начинаются проблемы с суставами, позвоночником, появляются грыжи и варикозное расширение вен. Также повара склонны к регулярному заболеванию ОРВИ из-за перепадов температур. Например, сотрудник горячего цеха часто перемещается в холодный и наоборот.

Повара — это тяжелобольные люди уже к 40 годам. Нормальные в эту профессию не идут. В неё идут фанатики, которые влюблены в своё дело. Анатолий Крюков шеф-повар, член ассоциации поваров России шеф-повар, член ассоциации поваров России

Из-за специфики труда повара имеют избыточную массу тела — это негативно отражается на опорно-двигательном аппарате и суставах нижних конечностей, сообщил в беседе с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Самые распространённые болезни работников общепита — это остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, протрузии и грыжи дисков, плоскостопие, артрозы. Чтобы снизить риск возникновения профессиональных заболеваний, повару раз в полтора-два часа нужно делать перерыв на 15–20 минут, советует врач. При этом не просто сидеть, а стараться закинуть ноги вверх, чтобы начался отток крови из нижних конечностей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая карьера

Вся индустрия общественного питания построена на быстром приготовлении заказов. Работа кулинарного специалиста требует хорошей реакции и умения оперативно принимать решения, сообщил в беседе с NEWS.ru шеф-повар Андрей Рывкин. Поэтому сотрудники отрасли испытывают серьёзные стрессовые нагрузки, которые часто выливаются в нервное истощение.

В профильных учебных заведениях России практически отсутствует подготовка к работе в экстремальных условиях — на кухне. Поэтому большинство сотрудников «дезорганизованы и психологически неустойчивы». Чтобы это изменить, необходимо пересмотреть образовательные программы, а также нанимать психологов на производства, отметил Рывкин.

Согласно закону «О специальной оценке условий труда», профессия повара относится к третьему классу вредности. Его присвоили из-за некомфортных параметров микроклимата и постоянного пребывания на ногах. Поэтому поварам положены некоторые льготы. Например, дополнительный оплачиваемый отпуск — минимум семь дней, компенсации «за вредность» в размере минимум 4% от тарифной ставки или оклада, а также сокращённая продолжительность рабочей недели.

Однако перечисленные условия соблюдают только в государственных компаниях, в частных же — крайне редко, рассказал Анатолий Крюков. Это связано также с постепенным упрощением работы повара. Например, на смену плитам с чугунными блинами приходят индукционные, которые не создают в помещении высокой температуры. К тому же сами сотрудники часто заинтересованы в том, чтобы брать как можно больше смен и меньше отдыхать.

Стоит отметить, что профессия повара остаётся достаточно низкооплачиваемой даже в Москве. По оценке Анатолия Крюкова, в настоящее время средняя зарплата работника кухни в столице составляет 40–45 тысяч рублей, в регионах — 25–30 тысяч. При этом за последние 20 лет размер выплат поварам практически не изменился. Так, получать действительно достойную зарплату могут сушефы и шеф-повара. Однако в сфере общественного питания наблюдается быстрый карьерный рост, поэтому дорасти до начальника рядовой повар может уже через несколько лет успешной работы.