Почтенный новичок: стоит ли менять профессию в зрелом возрасте

В последние десятилетия продолжительность жизни людей значительно выросла. Например, в Великобритании с 60-х годов она увеличилась на 10 лет. В России — на 4 года. Люди стали жить не только дольше, но и активнее. Завершать трудовую деятельность они не спешат ни в 55, ни в 60 лет. Карьерный путь в современном мире удлинился на 5–10 лет, говорят эксперты. При этом работать по одной специальности многим скучно или просто невозможно. Почему стало популярно менять профессию в 30, 40 и даже в 50 лет — в материале NEWS.ru.

Современный мир настолько быстро меняется, что работать по одной профессии всю жизнь уже невозможно, сообщил в беседе с NEWS.ru коуч, консультант по выбору профессии Николай Григорьев. По мнению специалиста, сейчас совершенно нормально менять сферу деятельности два-три раза в жизни. Современных подростков, которым только предстоит выбрать профессию, нужно готовить именно к такому развитию событий.

Очень быстро меняются тренды. Появляются новые профессии, а старые умирают. Например, ремесло водителя скоро может оказаться ненужным, когда беспилотные автомобили начнут массово эксплуатироваться. А модная когда-то профессия «машинистка» сейчас не востребована. Николай Григорьев коуч коуч

Во времена СССР была популярна история: человек в 20 лет устроился на завод возить тачку и остался на этой должности до пенсии. О верности одному предприятию и коллективу писали в газетах, за это вручали награды, сейчас такой подход уже не актуален, сообщил в разговоре с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. Смена направления карьерного пути — тенденция последних лет. Психологи выделяют возраст, в котором это случается чаще всего.

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Многие слышали про кризис 40 лет. Примерно в этом возрасте люди переживают кризис самоидентификации. Многие осознают, что, возможно, занимаются чем-то не тем. Тогда и проводят в своей жизни перемены. Причём меняют свою сферу не только неудачники, но и люди вполне благополучные, занимающие высокие позиции с хорошими окладами. Они вдруг это дело бросают и переходят совершенно в другую сферу. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Чаще всего люди отказываются от монотонной и скучной, по их мнению, работы, уходят в творческие сферы. Нередко по этой причине рушатся семьи, потому что вторые половины не всегда понимают и поддерживают такой выбор.

До 35–40 лет человек работает по найму и «подглядывает» за работодателем, перенимает опыт управления и организации процесса. После чего он решается начать собственное дело — эту тенденцию обозначил в беседе с NEWS.ru психолог Михаил Хорс. Но первый бизнес редко бывает удачным, скорее это «обучение» будущей предпринимательской деятельности. Те, кто не сдаётся и пробует ещё раз, достигают успеха, сообщил специалист.

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Люди возраста 50+ сейчас тоже уходят не на заслуженный отдых, а в другую профессиональную сферу, сообщил Алексей Рощин. В России и мире увеличивается возраст выхода на пенсию. Поэтому граждане вынуждены работать, чтобы содержать себя. Людей зрелого возраста, которые меняют работу, психолог условно разделил на два лагеря. Первые действительно хотят реализовать свой потенциал, применить знания, накопленные за годы. Вторые делают это вынужденно.

Работать на прежнем месте у них не получается по состоянию здоровья. Скорость реакции снижается. Они себе вынуждены искать работу полегче, менее интенсивную. Многие по понятным причинам уже не могут конкурировать с коллегами, — сообщил Рощин.

Тенденция к смене работы в зрелом возрасте актуальна только для Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. В небольших населённых пунктах с трудоустройством сложно, люди держатся за то место, которое у них есть, сообщил Рощин. Поэтому многие не получают удовольствия от деятельности и работают спустя рукава.

Чем старше человек, тем хуже его способности к обучению, сообщает Михаил Хорс. Чтобы сохранить живость ума, нужно постоянно осваивать новые навыки. Это должно стать еженедельной привычкой. Даже мелочи помогают оттачивать ум — ходить новой дорогой на работу или левой рукой чистить зубы. Постоянное нахождение в зоне комфорта и рутина, напротив, снижают когнитивные способности.