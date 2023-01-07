Победила рак, уцелел при завале дома: пять новогодних чудес в жизни россиян Пять счастливых историй, случившихся в Новый год и накануне Рождества

Фото: Евгений Бочкарев/ТАСС

Сотрудники МЧС России во время разбора завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Принято думать, что только дети верят в новогодние и рождественские чудеса. Однако порой в жизни происходят события, которые иначе чем чудом не назовешь, и удивленным взрослым остается только развести руками, объясняя случившееся счастливой судьбой. NEWS.ru собрал пять таких историй, о которых стало известно из сообщений СМИ и рассказов самих россиян в соцсетях.

Младенец выжил под завалами дома в 26-градусный мороз

Ровно четыре года назад, рано утром 31 декабря 2018 года Россию потрясла ужасная новость: в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился жилой дом. В ту страшную ночь погибло 39 человек, 17 было ранено. Но даже в такой день нашлось место настоящему новогоднему чуду.

Ольга Фомина проснулась на сильном морозе в кромешной темноте в обнимку со старшим трехлетним сыном. Вокруг были куски бетона, торчала арматура. Младшего девятимесячного Вани рядом не было: он спал в своей кроватке в соседней комнате. Выбравшись из завалов, Оксана указала прибывшим на место спасателям на место, где мог находиться мальчик.

Младенца искали больше суток, с каждой минутой надежды на его спасение оставалось всё меньше: ребенок, со слов матери, был в кроватке в одной футболке и носках, а на улице стоял 26-градусный мороз.

Чтобы не навредить малышу, спасатели, работавшие рядом с местом возможного нахождения Вани, остановили строительную технику и стали разбирать завалы вручную. Найти ребенка помогла поисковая собака: она привела сотрудников МЧС к нужному месту, из которого слышался слабый детский плач.

Разбирали завал, отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Как вдруг один из моих коллег Андрей Вальман услышал слабый детский плач со стороны, прилегающей к дому. Когда Андрей говорил нам «Тихо!», ребенок тоже затихал. Мы поняли, что он реагирует на его голос. Чтобы понять, где именно он находится, мы принесли телевизионную звуковую систему поиска. Это такая удочка с видеокамерой, которая позволяет услышать и увидеть всё, что происходит в образовавшейся в завале полости, — рассказывал сотрудник МЧС России, начальник центра по проведению спасательных операций «Лидер» Петр Гриценко.

Сначала спасатели увидели диван. Отодвинув его, они заметили часть детской кроватки, заваленной линолеумом. Сотрудники МЧС аккуратно разрезали напольное покрытие и наконец увидели детское личико. Спустя 35 часов после обрушения дома младенец был спасен. По словам спасателей, мальчик выжил благодаря тому, что был укатан в одеяльце, которое отделяло его от холодной плиты.

Фото: Илья Московец/ТАСС На месте разбора завалов в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Вечером 1 января Ваню эвакуировали в ведущий центр детской хирургии и травматологии в Москве. Специалисты оценили его состояние как крайне тяжелое: общее переохлаждение, черепно-мозговая травма, переломы голени. Врачам удалось поставить мальчика на ноги, он прошел курс реабилитации и вернулся в новый дом.

Спустя три года, накануне наступления 2022-го, спасшие малыша сотрудники МЧС пригласили его в гости в свой центр. Обнаруживший мальчика Петр Гриценко водил его за руку и рассказывал о своей работе. Спасатели признались, что считают Ваню своим крестником, и подарили ему на Новый год конструктор — набор спасательной техники.

85-летняя пенсионерка вылечилась от рака ради трех правнуков

Эту историю, которая произошла в декабре 2018-го, рассказала в Сети Елизавета из Тольятти. Девушка работала в крупном онкологическом центре, куда часто привозили пациентов в тяжелом состоянии.

Однажды к ним поступила 85-летняя женщина с четвертой стадией рака. Врач осмотрел ее и уже стал готовить направление для перевода в хоспис: согласно прогнозам, ей оставалось жить не больше месяца. Елизавета присутствовала при тяжелом разговоре врача с пациенткой и была шокирована, когда пенсионерка едва не накинулась на врача со словами «Ты что, окаянный, городишь?!»

Позже выяснилось, что пожилая женщина одна воспитывает троих детей. Ее сын с невесткой погибли в автокатастрофе, а внучка «нагуляла» тройню и уехала жить в Америку, оставив детей на бабушку. Пенсионерка настаивала на продолжении лечения. Она отказалась от хосписа и излучала энергию: по утрам делала зарядку, познакомилась со всеми пациентами и устроила «клубы по интересам» в отделении.

На новогоднем корпоративе врачи приняли решение прооперировать бабушку и назначить ей химиотерапию. По словам Елизветы, после операции случилось настоящее чудо: уже через неделю пенсионерка ухаживала за больными и читала им книги. Спустя месяц ее выписали, забирать женщину пришли трое ее правнуков. Дети спрашивали, почему ее так долго не было дома, и признались, что попросили Деда Мороза об одном: чтобы он вернул им бабушку.

Рассказавшая об этом случае сотрудница онкобольницы подчеркнула, что пример 85-летней пациентки убедил ее: всё в наших руках, и отчаиваться не надо даже в самой безвыходной ситуации. Счастливый финал истории настолько впечатлил Елизавету, что она расплакалась и призналась: «Это был самый чудесный новогодний подарок за всю мою жизнь!»

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Как лошадь спасла целую семью

Несколько лет назад СМИ сообщили о чудесной истории спасения лошадью целой семьи. Семья Михаила жила в поселке неподалеку от города. Рядом с их домом находилась конюшня, и дети едва ли не каждый день бегали туда, чтобы накормить лошадей фруктами и овощами и поиграть с любимицей — Грацией.

На Новый год Михаил готовил для всех подарок — квартиру на окраине города. Целый месяц он клеил обои, завозил мебель. Семья решила отметить праздник в поселке со своими соседями, а утром 1 января отправиться в город и справить новоселье.

Все шло по плану, пока не наступило время садиться в автобус и ехать в город. Семья уже простилась с соседями, когда из конюшни выбежала Грация и зубами вцепилась в штанину старшей дочери Михаила: лошадь не делала ей больно, но при этом крепко держала на месте. Даже с помощью старших девочке не удалось освободиться из крепких «объятий», и автобус в итоге отправился в город без четырех пассажиров.

Только после этого Грация ослабила хватку, и расстроенная семья отправилась пережидать три часа до следующего рейса в старый дом. Но спустя полчаса они узнали новость, которая заставила их в корне пересмотреть взгляд на случившееся.

Через полчаса мы узнали страшное известие: автобус проехал половину пути и столкнулся с автомобилем, за рулем которого сидел пьяный водитель. Он остался жив, а двое пассажиров автобуса погибли. Значит, лошадь предчувствовала это и спасла нам всем жизнь! — отмечал Михаил.

Устроившись на новом месте, Михаил с детьми не забыли свою спасительницу и продолжали навещать ее и привозить гостинцы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три сбывшихся желания одновременно

Три года назад Марина рассказала в телеинтервью об удивительной истории, которая случилась с ней семь лет назад. Она тогда только окончила университет и отправилась встречать Новый год вместе с родителями с старшей сестрой Настей в Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ. — NEWS.ru).

В ночь с 31 декабря на 1 января девушка, как и все, всегда загадывала желания. Только если раньше они были бытовыми, в этот раз она стала задумываться о серьезных отношениях и всей семье. Одной из тем беспокойства было то, что 22-летней Марине никак не удавалось найти вторую половину, как и ее 26-летней сестре.

Под бой курантов Марина загадала, чтобы каждый член семьи был счастлив: родители отправились в долгожданный отпуск, а она с сестрой встретили каждая свою любовь. Отметив праздник, сестры решили отправиться в боулинг. Там Марина и встретила Динара. Они раньше пересекались у общих знакомых, но в Новый год между ними промелькнула искра. С того момента молодые люди не расставались. Через полтора года Марина вышла замуж, через два года у них с Динаром родился первый сын, еще через два — второй.

По словам Марины, мечты сбылись и у остальных членов семьи: сестра вскоре после той новогодней ночи также встретила будущего мужа, а родители приобрели путевку и отправились на отдых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судьбоносная встреча на заснеженной трассе

Еще один случай с хеппи-эндом произошел в канун Рождества на заснеженной трассе по пути в Орел.

29-летняя Ирина решила устроить сюрприз проживавшей в Орле матери и приехать к ней на Рождество. Она выехала на собственном автомобиле после работы, поздно вечером, чтобы к утру уже быть на месте.

Около полуночи разыгралась вьюга, и машина Ирины заглохла прямо посреди дороги. Что она только ни делала: звонила друзьям, пыталась вызвать эвакуатор, пробовала сама завести авто. Но связи не было, справиться с проблемой не удавалось. Спустя три часа женщина совсем отчаялась и закрылась в машине. Другие водители, видимо, не замечали ее из-за сильного снега и проезжали мимо.

В голову так и лезли мрачные мысли: вот вьюга прекратится, кто-нибудь меня заметит, но к тому моменту я буду уже мертва... Плакала без остановки, жалела себя. А потом поднимаю глаза и вижу — совсем рядом светятся автомобильные фары. Спасена! — вспоминает рассказывает Ирина.

Фото: Shutterstock

Спасителем оказался Сергей. Он все-таки заметил заглохшее авто и решил помочь. Пересадил Ирину в свою машину, сумел вызвать эвакуатор. Оказалось, Сергей также ехал в родной Орел — он предложил отвезти девушку к матери. Разговорившись, молодые люди выяснили, что ходили в один детский сад и уже были знакомы.

Спустя год Ирина и Сергей поженились, сейчас они воспитывают двух дочерей. По мнению Сергея, в ту ночь с ними произошло настоящее рождественское чудо. Ведь если бы машина Ирины не заглохла в пути, а он бы не поехал в Орел на Рождество, они бы, возможно, никогда не встретились.