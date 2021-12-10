Перечислены знаки зодиака среди мужчин, с которыми будет лучший секс

Лучше всех в постели справляются Овны, Скорпионы и Водолеи. Рейтинг суперлюбовников составил журнал Peopletalk. Опрошенные им эксперты уверены, что меньше всего в постели стараются Тельцы, Раки и Весы. В целом у каждого знака есть свои особенности и положительные стороны. Так, у Овнов главная особенность — это умение «долго держаться» и менять темп и интенсивность. Но многие из них отказываются использовать средства защиты во время процесса, утверждают эксперты.

Издание пишет, что Скорпионы никогда не устают. Они могут осилить и четырёхчасовой марафон, а после короткого перерыва начать всё сначала. Правда, они не любят отказов, даже если предлагают очень экстравагантные позы.

А Водолеи считаются лучшими якобы потому, что могут соблазнить партнёра одной сексуальной ухмылкой. Секс будет замечательным, уверены эксперты, но предупреждают, что затем начнутся разговоры. Впрочем, на длительные отношения с такими любовниками можно не рассчитывать.

Ранее группа учёных из Лундского университета в Швеции установила, что вера в гороскопы может свидетельствовать о низком уровне интеллекта и нарциссизме. Согласно результатам работы, большинство верящих в астрологию — женщины в возрасте от 25 до 34 лет.