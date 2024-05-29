Парфюмер указала на лучшие ароматы для жаркого лета Парфюмер Нестерова: летом лучше использовать ягодные и цитрусовые ароматы

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Летом стоит использовать фруктовые, ягодные, цитрусовые и травяные ароматы, заявила в беседе с «Москва 24» химик и парфюмер Валерия Нестерова. По ее словам, во время жаркого сезона внимание также стоит обратить на парфюм с салицилатами, которые входят в косметические средства для загара.

Лето – это самое подходящее время для того, чтобы использовать фруктовые и ягодные ароматы. Это может быть яблоко, черешня, вишня, персик, ананас, кокос. Также отлично сейчас будут звучать травяные успокаивающие ноты, — перечислила парфюмер.

Она также добавила, что вместо духов можно использовать спреи для тела, вуали для волос, молочко или лосьон для тела с любимым ароматом. Если оставаться верным привычному запаху, то его стоит наносить дозировано по линии роста волос или на яремную впадину.

Нестерова ранее отмечала: чтобы добиться объемного аромата, нужно распылять духи над головой. При этом химик указала на то, что слишком интенсивный запах в закрытом помещении может раздражать окружающих, а также вызывать у них головную боль или агрессию. Помимо этого, не стоит наносить аромат на запястье, так как он быстро выветрится с кожи.