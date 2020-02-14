https://static.news.ru/photo/e4d02d98-4f0d-11ea-87b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Глеб Сухоцкий/facebook.com

Вице-чемпион мира по парапланам Глеб Сухоцкий решил устроить своей новой знакомой необычное свидание. Молодой человек предложил девушке встретиться на высоте 1,5 км.

Со своей избранницей Глеб познакомился на популярном в Крыму сайте знакомств. Мария Волкова также оказалась не из робкого десятка — она спортсменка, тренер и судья боевых искусств.

Как пишет «МК в Крыму», несмотря на ветреную и прохладную погоду, пара осталась довольна новыми впечатлениями.

Мы полетали в красивейшем месте Крыма на Таш-Джоргане, от души поржали и совместно извалялись в грязи, — рассказал Сухоцкий.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Match Group, которой принадлежит приложение для быстрых знакомств Tinder, намерена дополнить сервис функцией, позволяющей незаметно оповестить правоохранительные органы в случае, если во время свидания, назначенного после знакомства в приложении, ситуация станет опасной.