Вице-чемпион мира по парапланам Глеб Сухоцкий решил устроить своей новой знакомой необычное свидание. Молодой человек предложил девушке встретиться на высоте 1,5 км.
Со своей избранницей Глеб познакомился на популярном в Крыму сайте знакомств. Мария Волкова также оказалась не из робкого десятка — она спортсменка, тренер и судья боевых искусств.
Как
Мы полетали в красивейшем месте Крыма на Таш-Джоргане, от души поржали и совместно извалялись в грязи, — рассказал Сухоцкий.
Ранее NEWS.ru писал, что компания Match Group, которой принадлежит приложение для быстрых знакомств Tinder, намерена дополнить сервис функцией, позволяющей незаметно оповестить правоохранительные органы в случае, если во время свидания, назначенного после знакомства в приложении, ситуация станет опасной.
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