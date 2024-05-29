Назван полезный суп в летнюю жару Биолог Лялина: свекольник может стать полезным блюдом в жаркую погоду

Освежить в жару и насытить витаминами и микроэлементами поможет свекольник, рассказала в беседе с LIFE.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, этот холодный суп помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем и полезен во время беременности.

Свекла препятствует возникновению анемии, так как восполняет дефицит железа. Фолиевая кислота в составе свеклы помогает при заболеваниях, связанных с нервной системой, способствует полноценному развитию плода во время беременности. Бетаин предупреждает интоксикацию печени и лечит ее, а также препятствует развитию гипертонии, перечислила, — перечислила Лялина.

Биолог посоветовала использовать в супе кефир вместо бульона, а также запечь свеклу перед добавлением в блюдо. Его можно есть даже маленьким детям. При этом, эксперт предупредила, что людям с низким давлением, а также при остеопорозе, стоит соблюдать меру.

Диетолог Наталья Петрова ранее посоветовала заправлять окрошку кефиром. По ее словам, такое блюдо принесет наибольшую пользу организму из-за наличия полезных для кишечника молочных бактерий.