Life Style

Меган Маркл по видеосвязи дала советы, как вести себя на собеседовании

11:48, 30 апреля 2020
Фото: Smart Works/Global Look Press

Меган Маркл выполнила роль наставника молодой девушки, которая готовилась к собеседованию на программу стажировки. Супруга принца Гарри связалась с жительницей Великобритании по видеосвязи и дала советы, как вести себя при устройстве на работу.

Герцогиня Сассекская заявила девушке, что та выглядит невероятно уверенно и подготовленно.

Сейчас в мире происходит так много всего, просто будь маяком надежды и сосредоточься на том, чтобы пройти через это, — сказала бывшая актриса.

Меган Маркл является патроном организации Smart Works, помогающей безработным женщинам, которых пригласили пройти собеседование. При необходимости им предоставляют одежду и тренеров, помогающих справиться с непростой ситуацией.

Переехавшая в Калифорнию из Канады герцогиня продолжает заниматься общественной деятельностью. В апреле вместе с мужем Меган Маркл волонтёрила для некоммерческой организации Project Angel Food и доставляла продукты питания тяжелобольным людям, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях