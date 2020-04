Меган Маркл по видеосвязи дала советы, как вести себя на собеседовании

Герцогиня Сассекская заявила девушке, что та выглядит невероятно уверенно и подготовленно.

“It’s been such an honour to meet and learn from so many talented women in the Smart Works network over the years, and recently to see the amazing work they’re doing to adapt their programs to the reality of this pandemic. pic.twitter.com/5PegGOg7AB