Меган Маркл по видеосвязи дала советы, как вести себя на собеседовании

Меган Маркл выполнила роль наставника молодой девушки, которая готовилась к собеседованию на программу стажировки. Супруга принца Гарри связалась с жительницей Великобритании по видеосвязи и дала советы, как вести себя при устройстве на работу.
Герцогиня Сассекская заявила девушке, что та выглядит невероятно уверенно и подготовленно.
Сейчас в мире происходит так много всего, просто будь маяком надежды и сосредоточься на том, чтобы пройти через это, — сказала бывшая актриса.
âItâs been such an honour to meet and learn from so many talented women in the Smart Works network over the years, and recently to see the amazing work theyâre doing to adapt their programs to the reality of this pandemic. pic.twitter.com/5PegGOg7AB
Меган Маркл является патроном организации Smart Works, помогающей безработным женщинам, которых пригласили пройти собеседование. При необходимости им предоставляют одежду и тренеров, помогающих справиться с непростой ситуацией.
Переехавшая в Калифорнию из Канады герцогиня продолжает заниматься общественной деятельностью. В апреле вместе с мужем Меган Маркл волонтёрила для некоммерческой организации Project Angel Food и доставляла продукты питания тяжелобольным людям, писал NEWS.ru.