Меган Маркл по видеосвязи дала советы, как вести себя на собеседовании

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Герцогиня Корнуольская Камилла рассказала, как поддерживает себя в форме во время введённых из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений. 72-летняя супруга наследника британского престола сообщила, что уже полтора года занимается балетом вместе с подругами.

Жена принца Чарльза пояснила, что балет помогает ей в укреплении дисциплины, повышает уровень подвижности, улучшает осанку, даёт энергию. Герцогиня сочетает его с пилатесом и ходьбой, передаёт Sky News. Мы все...