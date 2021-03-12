Меган Маркл передаст дочери по наследству наследие актёрского прошлого

https://static.news.ru/photo/b73fabee-8312-11eb-9995-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри Меган Маркл намерена передать дочери по наследству часы, которые очень дороги её сердцу. Она приобрела аксессуар в 2012 году, сейчас его стоимость составляет $6,2 тысячи (примерно 455 тысяч рублей).

Аксессуар очень дорог для герцогини Сассекской, так как она подарила его сама себе, чтобы отпраздновать успех в сериале «Форс-мажоры», узнав, что телесага продлена ещё на один сезон. Для актрисы тогда это было очень важном моментом в жизни.

Я разорилась и купила двухцветную версию. На обратной стороне выгравировано «ММ от ММ» (Меган Маркл от Меган Маркл. — NEWS.ru), и я планирую однажды подарить эти часы своей дочери. Это делает изделия особенными — ваша связь с ними, — рассказывала Маркл изданию Hello! ещё в 2015 году.

Как отмечает Page Six, у покойной свекрови герцогини принцессы Дианы в своё время были две версии одних и тех же часов — Tank Louis с крокодиловым ремешком и Tank Francaise из жёлтого золота. Принц Гарри унаследовал второй аксессуар и позже подарил их супруге. Маркл появилась с этими часами во время онлайн-саммита журнала Fortune в 2020 году.

Ранее, как писал NEWS.ru, Маркл и её супруг во время интервью американской телеведущей Уинфри намекнули на расистские взгляды в королевской семье. По словам герцогини, часть представителей династии на фоне её первой беременности беспокоились по поводу цвета кожи будущего малыша.