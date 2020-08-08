Меган Маркл не попала в список самых влиятельных женщин мира

https://static.news.ru/photo/f602e0d0-d98f-11ea-bb35-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Сассекская и супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые за три года не вошла в рейтинг наиболее влиятельных дам планеты по версии журнала Vogue.

Однако в список под названием «Женщины, которые ведут нас через 2020 год с дальновидностью, силой и уравновешенностью» вошла королева Великобритании Елизавета II. Британский народ оценил её поддержку во время пандемии COVID-19, а её речь, которую посмотрели более 24 млн человек, расценили как очень важный поступок.

Бывшая американская актриса попадала в рейтинг Vogue несколько лет подряд, но, как предполагают фанаты, в 2020 году этого не произошло из-за отказа вместе с принцем Гарри от королевских обязанностей. Но и тут пандемия изменила привычный порядок дел. На этот раз оценивалась не популярность дам, а то, что они сделали для людей во время карантина.

Кроме королевы Елизаветы II в список из 25 женщин вошли Рианна, Дэйзи Эдгар-Джонс, визажист Шарлотта Тилбери, Дженни Харрис и другие известные персоны.

Британский народ негативно воспринял то, что принц Гарри и его жена уехали из страны перед Новым годом, а затем и вовсе отказались от обязанностей королевской четы, чтобы жить свободно и воспитывать сына Арчи в спокойной атмосфере. После этого Маркл потеряла любовь британцев.

Последней каплей в терпении общественности стал выход скандальной биографии герцогов Сассекских «Обретая свободу». Накануне дня рождения Меган Маркл с официального сайта королевской семьи исчезла её биография. Изначально на портале были описаны все вехи жизни Маркл. Так, там можно было найти информацию о её детстве, социальной активности и благотворительной работе. Однако теперь на сайте есть лишь краткая справка о замужестве герцогини, рождении сына и отречении от полномочий. Поклонники Маркл считают, что таким образом королевская семья мстит ей. Биографии остальных членов семьи остались неизменны. 4 августа в социальных сетях членов семейства появились сдержанные сообщения с поздравлением для Маркл.

Как писал NEWS.ru, 4 августа Меган Маркл исполнилось 39 лет. Этот день она провела в узком кругу семьи — с мужем, сыном и своей мамой. Принц Гарри порадовал её собственноручно сделанными подарками — рамкой для фотографий и шоколадным тортом.