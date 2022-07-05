«Люди путают полиаморию с изменой»: нормально ли любить двоих одновременно Чему на самом деле учит первый российский сериал о свободных отношениях Amore more

Фото: kinopoisk

Кадр из сериала Amore more

Онлайн-кинотеатр Kion показал финальные серии первого российского сериала Amore more о полиаморах — людях, вступающих в любовные отношения с несколькими партнёрами одновременно. Проект на спорную и табуированную тему в отечественном кино вызвал неоднозначную реакцию зрителей. В связи с этим режиссёр проекта Яна Гладких, исполнитель главной роли Андрей Бурковский, психолог Ольга Дулепина, сексолог Инна Сорокина, кинокритик Егор Москвитин устроили публичное обсуждение проекта и лично объяснили, считаются ли такие отношения изменой, кому в них комфортно и нормально ли это — любить двоих, троих одновременно. Мнения за и против выслушал журналист NEWS.ru.

О чём сериал Amore more?

В центре сюжета Amore more — полиамор Георгий в исполнении Андрея Бурковского. Он заводит новые отношения с обаятельной блогершей Алисой (Яна Гладких). Однако девушка ещё не в курсе, что она у Георгия не единственная. Параллельно с этим другая молодая пара — шеф-повар Сергей в исполнении Юрия Чурсина и бухгалтер Елена (Александра Урсуляк) балансируют на грани развода. Все действующие лица встречаются на годовщине свадьбы Сергея и Елены и решают открыть совместное предприятие, бар Amore more, где будут проводить вечеринки для пар. Так, по замыслу друзей, Сергей вернётся к работе, а Алиса пересмотрит отношение к полиамории. Но план рушится. То и дело в баре прорывает трубы, его пытаются закрыть активисты, полиция. К тому же в дело вмешиваются настоящие чувства.

В начале сериала у Георгия много женщин, все они знают о существовании друг друга и никто не ревнует. Одна из женщин — Даша (Виктория Корлякова) — родила Георгию сына, но и она придерживается свободных принципов. Однако все дальнейшее повествование сериала развенчивает философию полиамории. Георгий ревнует Алису к Сергею, а она, испытывая принципы возлюбленного, нарочно кружит голову шеф-повару.

Фото: kinopoisk Кадр из сериала Amore more

В последних сериях Георгий мечется между своими женщинами и в итоге отнимает сына у Даши. А Алиса, убеждённая в том, что беременна от Георгия, разрывает отношения с Сергеем. Воссоединившаяся пара уезжает на отдых с сыном Колей, но из женской солидарности девушка сообщает Даше, где их найти. Георгий воспринимает это как предательство, напивается и принимает ласки другой женщины.

Ситуацию немного устаканивает отец Георгия. Он собирает всех друзей вместе и просит сына не повторять его судьбу. Ведь когда Георгию было четыре года, отец выгнал его мать. Женщина в итоге умерла, а сын вырос в полиамора, не способного выстраивать надёжные отношения.

Параллельно Сергей осознает, что его чувство к Алисе было кратковременной вспышкой, и возвращается к жене. А Георгий понимает, что путь полиамора для него закончен, и делает предложение Алисе. В итоге герои, проповедовавшие полиаморность, становятся моногамными. А те, кто состоял в традиционных отношениях, решают впустить в жизнь эксперименты.

Фото: kinopoisk Кадр из сериала Amore more

Что такое полиамория и чем она отличается от полигамности?

Вопрос о том, является ли полиамория разновидностью сексуальной ориентации, остаётся предметом спора среди сексологов и «практикующих» полиаморов. Многие люди считают, что полиамория — их ориентация: они пытались найти удовлетворение в моногамных отношениях, но не смогли.

Полиаморию часто путают с полигамией или браком с несколькими партнёрами одновременно. Полигамия подразумевает брак с несколькими людьми противоположного пола — чаще всего речь о мужчине с несколькими жёнами. Полиамория, хотя и включает в себя женатых партнёров, описывает более широкий спектр отношений, как гетеросексуальных, так и с представителями ЛГБТК+. Ко всему прочему, важна эмоциональная привязка между партнёрами и степень доверия.

Режиссёр и исполнительница одной и главных ролей Яна Гладких считает, что российский кинематограф до сих пор не говорил так широко на тему полиамории из-за опасений критики со стороны приверженцев традиционных ценностей. По её словам, эти люди «до конца не понимают сущность полиамории, путая её с банальной изменой».

Фото: kinopoisk Кадр из сериала Amore more

Слова режиссёра поддержала сексолог Инна Сорокина.

Полиамория требует много сил и энергии. Это не так просто, как может показаться. Многие путают полиаморию с легализацией измены. Ко мне очень часто приходят пары и говорят: «Мы хотим попробовать полиаморные отношения». В диалоге выясняется, что попробовать хочет один из пары, а другой нет, — отметила эксперт.

Со слов Гладких, люди, которые задумываются о полиамории, хотят укрепить семейные связи, придумать более гибкую и прочную систему отношений, чем классический брак между двумя людьми.

По статистике, в 2020 году в мире распалось 73% браков. 70 лет назад цифра была всего 4%. Динамика налицо. Многие молодые люди считают, что классический брак изживает себя, — объяснила Гладких.

Впрочем, сама Яна не уверена, что смогла бы существовать в подобных отношениях. Она утверждает, что иногда эта мысль кажется ей любопытной, но не более.

Я довольно ревнивый человек, требую много внимания к себе, да и сама привыкла его оказывать. Не уверена, что осилила бы нескольких партнёров. Это же нужно, чтобы все чувствовали себя любимыми, нужными, получали поддержку, время. Это же так сложно, — считает актриса.

Важным моментом в полиаморных отношениях специалисты называют полное доверие и согласованность между всеми партнёрами. Однако не каждый человек, решающийся на подобного рода отношения, отдаёт себе отчёт, что немоногамия и полиамория — это разные вещи. Герои сериала тоже сталкиваются с подменой понятий. Психолог Ольга Дулепина уверена, что «основное в полиамории — консенсуальные, договорные отношения, 100-процентное согласие».

Фото: kinopoisk Кадр из сериала Amore more

Как рассказали создатели сериала, одной из его задач было развенчать мифы о полиамории, поэтому и возраст героев был выбран не самый юный. Все персонажи — взрослые, состоявшиеся люди, которые пережили пандемию и пытаются реанимировать себя для прежних или новых ощущений. То есть полиамория для них не объясняется жаждой экспериментов и бурлящими гормонами.

Кинокритик Егор Москвитин добавил, что проект Amore more демонстрирует, как в сериальной индустрии изменилось представление о сексе: если раньше «на экранах представляли секс как право на удовольствие только мужчин, то сейчас это право в равной степени и женское». В этом смысле, считает он, Amore more не просто вписывается в тренд современных сериалов, но и «в каком-то смысле задаёт его, особенно на некогда табуированные темы».