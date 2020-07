LEGO выпустит конструктор-рояль

На мини-инструменте можно играть, если подключить его к смартфону. Игрушка обойдётся покупателям в $350.

Across space, time, age and culture, music joins us together and can change the world. The LEGO Ideas Grand Piano has arrived https://t.co/Cpmdhgmzq5 pic.twitter.com/O3Xoyjql2k