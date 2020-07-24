LEGO выпустит конструктор-рояль

Конструктор состоит из 3662 деталей. У инструмента всего 25 клавиш, но на них может свободно играть взрослый человек. К пианино прилагается стул, у которого регулируется высота посадки.
Рояль работает со специально созданным приложением Powered Up. С помощью него можно контролировать моторчик на батарейках. После запуска программы можно выбрать самовоспроизведение или открыть ноты и попробовать сыграть самому.
Ранее компания LEGO показала готовящуюся к выпуску серию LEGO Art, из наборов которой можно будет собирать картины. В первую серию вошли изображения группы The Beatles, актрисы Мэрилин Монро и персонажи киновселенных Marvel и «Звёздные войны», писал NEWS.ru.