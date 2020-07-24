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LEGO выпустит конструктор-рояль

12:21, 24 июля 2020 27
Фото: lego.com

Компания LEGO готовит к выпуску конструктор, из которого можно собрать небольшой рояль. Набор вошёл в коллекцию продукции для взрослых.

На мини-инструменте можно играть, если подключить его к смартфону. Игрушка обойдётся покупателям в $350.

Конструктор состоит из 3662 деталей. У инструмента всего 25 клавиш, но на них может свободно играть взрослый человек. К пианино прилагается стул, у которого регулируется высота посадки.

Рояль работает со специально созданным приложением Powered Up. С помощью него можно контролировать моторчик на батарейках. После запуска программы можно выбрать самовоспроизведение или открыть ноты и попробовать сыграть самому.

Ранее компания LEGO показала готовящуюся к выпуску серию LEGO Art, из наборов которой можно будет собирать картины. В первую серию вошли изображения группы The Beatles, актрисы Мэрилин Монро и персонажи киновселенных Marvel и «Звёздные войны», писал NEWS.ru.

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