LEGO выпустит конструктор-рояль

https://static.news.ru/photo/8b6a769a-cd8f-11ea-b729-fa163e074e61_660.jpg Фото: lego.com

Компания LEGO готовит к выпуску конструктор, из которого можно собрать небольшой рояль. Набор вошёл в коллекцию продукции для взрослых.

На мини-инструменте можно играть, если подключить его к смартфону. Игрушка обойдётся покупателям в $350.

Across space, time, age and culture, music joins us together and can change the world. The LEGO Ideas Grand Piano has arrived https://t.co/Cpmdhgmzq5 pic.twitter.com/O3Xoyjql2k — LEGO (@LEGO_Group) July 23, 2020

Конструктор состоит из 3662 деталей. У инструмента всего 25 клавиш, но на них может свободно играть взрослый человек. К пианино прилагается стул, у которого регулируется высота посадки.

Рояль работает со специально созданным приложением Powered Up. С помощью него можно контролировать моторчик на батарейках. После запуска программы можно выбрать самовоспроизведение или открыть ноты и попробовать сыграть самому.

Ранее компания LEGO показала готовящуюся к выпуску серию LEGO Art, из наборов которой можно будет собирать картины. В первую серию вошли изображения группы The Beatles, актрисы Мэрилин Монро и персонажи киновселенных Marvel и «Звёздные войны», писал NEWS.ru.