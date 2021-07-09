Картридж с игрой Super Mario ушел с молотка за рекордные $1,5 млн

В начале апреля 2021 года сообщалось о продаже картриджа с аналогичной игрой 1986 года выпуска за $$660 тысяч. Тогда цена установила мировой рекорд среди продаж видеоигр.
Игра Super Mario Bros. — одна из первых, вышедших на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США и стала самой продаваемой. Ушедший с молотка картридж является перой из серии игр. Также там впервые появляется главный отрицательный персонаж эпопеи — Боузер.
Ранее сообщалось, что зависимость от компьютерных игр официально признают болезнью в 2025 году в России.