Картридж с игрой Super Mario ушел с молотка за рекордные $1,5 млн

За рекордные $1,56 млн был продан на аукционе Heritage Auctions картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1996 года. Об этом говорится в сообщении аукционного дома в акrаунте Twitter.

По информации аукционного дома, картридж сохранился в запечатанной пластиковой упаковке. В описании сказано, что сохранность игры так превосходна, что «зхватывает дыхание».

В начале апреля 2021 года сообщалось о продаже картриджа с аналогичной игрой 1986 года выпуска за $$660 тысяч. Тогда цена установила мировой рекорд среди продаж видеоигр.

Игра Super Mario Bros. — одна из первых, вышедших на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США и стала самой продаваемой. Ушедший с молотка картридж является перой из серии игр. Также там впервые появляется главный отрицательный персонаж эпопеи — Боузер.

Ранее сообщалось, что зависимость от компьютерных игр официально признают болезнью в 2025 году в России.