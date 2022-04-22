Gazgolder Басты показал весенне-летнюю коллекцию: галерея модных образов

В торговой галерее Москвы состоялся показ весенне-летней коллекции магазина одежды Gazgolder рэпера Басты. Он прошёл в рамках Недели моды Seasons Fashion Week SS’2022, представляющей в этом году особый интерес в связи с уходом с российского рынка многих иностранных брендов.

Мероприятие включало 20 показов коллекций российских брендов, конкурс молодых дизайнеров, который проводился совместно с РГУ им. Косыгина, и public talk, где участники обсудили самые актуальные и острые вопросы fashion-индустрии.

Seasons Fashion Week SS’2022 открылась показом известного российского дизайнера Александра Арутюнова, чьи коллекции pret-a-porte отличает мастерское сочетание сложных пропорций, ручной вышивки, материалов и текстур. Свои новинки продемонстрировала и дизайнер Виктория Андреянова, основатель и глава собственного дома моды Victoria Andreyanova. Роскошные ткани и архитектурные силуэты оверсайз, считаются визитной карточкой её бренда.

Одним из центральный событий Недели моды стал показ новинок дизайнеров официального магазина магазина одежды Gazgolder, созданного в коллаборации с артистами и музыкантами лейбла. Его весенне-летнюю коллекцию отличают ультрамодный крой, высокое качество и хорошо читаемые брендовые маркеры – цитаты из композиций Басты и его знаменитого проекта N1NT3NDO, украшающие кофты, шапки и другие предметы гардероба.

Самые яркие образы из весенне-летней коллекции Gazgolder 2022 года — в галерее NEWS.ru.