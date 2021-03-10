Фуд-порн: российские рестораторы привлекают клиентов новым способом

Еда — это не только «топливо» для организма. Когда угощение нравится человеку, в мозгу вырабатываются гормоны удовольствия. Такие же, как при половом контакте. Дофамин и эндорфины завладевают сознанием. Маркетологи уловили эту связь и придумали фуд-порн — идеализированное визуальное изображение еды. С его помощью, например, можно заставить купить гамбургер даже неголодного человека, у которого нет лишних денег. NEWS.ru расспросил экспертов о маркетинговых уловках для гурманов.

Учёные фиксируют существование тесной связи между едой и сексом с древних времён. Ещё в каменном веке мужчины и женщины объединялись в пары или группы для приёма пищи и создания потомства. Еду и секс в первую очередь требовал мужчина от своей жены. Современные маркетологи взяли это на вооружение.

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Девушка с красными губами и слегка приоткрытым ртом подносит ко рту ролл. Блюдо имеет яркий цвет, каждая рисинка на фото тщательно прорисована. Такое изображение будоражит сразу два инстинкта — голода и продолжения рода. В мозгу возникает мощнейший импульс, и человек набирает номер телефона службы доставки роллов. В голове как будто загорается красная лампочка — хочу это прямо сейчас. Это яркий пример использования приёма фуд-порн.

«Подружив» еду и секс, рекламщики научились зарабатывать хорошие деньги на человеческих страстях. Новое направление в России только набирает обороты, на Западе же используется несколько десятилетий, сообщила NEWS.ru маркетолог и ресторатор Мария Ракуса. Сети общепита завлекают клиентов пикантными картинками, продажи растут.

Фуд-порн — визуализация еды, при которой на первый план выходят её красота и аппетитность. С отсылкой к сексуальности. Это сочные и насыщенные фотографии. Еда на картинке призвана не просто утолить голод, но и подарить наслаждение. Это чем-то похоже на ню (жанр в искусстве, изображающий красоту голого тела. — NEWS.ru), красивые картинки, которые вызывают желания — сексуальные и пищевые. Мария Ракуса маркетолог, ресторатор, основатель 28 компаний маркетолог, ресторатор, основатель 28 компаний

К фуд-порну эксперты также относят изображения без явного сексуального подтекста. Это может быть очень аппетитная еда, сфотографированная в небанальном ракурсе. Например, пицца, с которой стекает сыр, или торт с шоколадными потёками. По мнению маркетолога, один из самых действенных приёмов фуд-порна без эротического подтекста — это пар. Он непременно присутствует на фотографиях горячих блюд и напитков, вызывая желание их тут же попробовать.

Концепция фуд-порна близка ресторанам низкого и среднего ценового сегмента. Часто этот приём используется в рекламе заведений фастфуда — пиццерий, блинных, точек продаж хот-догов. Простую и не совсем здоровую еду проще реализовать таким способом. В первую очередь она призвана не насытить человека, а подарить ему эмоцию.

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Использование намёков на секс — весьма действенный инструмент рекламы, сообщил NEWS.ru клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников. Необязательно отсылка к интимной близости идёт прямая, иногда образы бывают весьма завуалированные. Но сознание всё равно считывает нужный посыл. Например, девушка лёжа в постели ест хот-дог. Большинство зрителей мысленно дорисовывают картину, возникнет ассоциация с половым актом. Человек хочет съесть эту булку с сосиской, даже если перекусил полчаса назад.

Эксперт добавил, что фуд-порн воздействует примерно на 80% потребителей, которые сознательно или бессознательно интересуются сексом. Остальные 20% не имеют интимных отношений и вообще не проявляют интерес к этой сфере жизни, сообщил Мельников. У них подобная реклама вызовет в лучшем случае равнодушие, а в худшем — раздражение.

Мельников предлагает большинству потребителей бороться с вредными соблазнами, «включая» осознанность и самокритику. Когда появляется желание купить ненужную еду, нужно задать себе вопрос, голодны ли вы прямо сейчас. Если ответ отрицательный — значит, вы попали на крючок фуд-порна.