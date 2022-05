Феномен Minecraft: как сетевая игра в кубики покорила мир История шведского программиста-ботаника, который не смог окончить школу, но создал игру десятилетия

Сегодня Minecraft — всемирно известная компьютерная игра. У неё миллионы поклонников по всему миру и миллиардная прибыль. Но 13 лет назад, когда была выпущена начальная версия игры, она едва ли могла похвастаться такими перспективами. Её создатель Маркус Перссон не окончил школу, пережил самоубийство отца, но создал самую большую игровую «песочницу», обогнавшую по популярности даже культовый тетрис. NEWS.ru вспоминает историю создания самой знаменитой игры в кубики.

Замкнутый мальчик с любовью к компьютерам

Последние несколько лет о Minecraft говорят всюду: дети на улице, родители на форумах, психологи в лекциях. Видео с запоминающейся графикой заполнили тренды YouTube, даже БДТ им. Товстоногова в 2019-м выпустил спектакль «Вишнёвый сад» в одном из игровых миров.

Minecraft — это своеобразный конструктор Lego, который помещается в телефон, компьютер или игровую приставку. В ней нет конкретных целей и миссий, но она предлагает пользователю свободу действий. Такой принцип в играх называется «песочницей». Игроки исследуют мир, добывают полезные ископаемые для строительства собственных сооружений, сражаются с противниками, торгуют или просто рушат чужие постройки из кубиков.

Создатель Minecraft — шведский программист и гейм-дизайнер Маркус Перссон, известный под ником Notch. Сейчас он считается гением и состоит в международном клубе Mensa, объединяющем людей с уровнем IQ выше, чем у 98% жителей Земли.

Свою первую примитивную текстовую игру Маркус написал в восемь лет на восьмибитном компьютере отца. У юного гения была всего пара друзей. В интервью его мама вспоминала, как сын притворялся, что у него болит живот, лишь бы не идти в школу и провести целый день за компьютером.

Когда Маркусу исполнилось 12, его родители развелись. Отец выпивал, пристрастился к амфетаминам. Из-за этого Перссон не смог окончить школу.

Тогда мама заставила его записаться на онлайн-курсы программирования. Со временем детское увлечение переросло в профессиональный интерес к разработке игр. В 2004 году Перссон устроился в компанию Midasplayer, где познакомился с таким же застенчивым программистом Якобом Порсером. Вместе они придумывали игры в свободное от работы время. Какие-то из них даже становились популярными на сайтах независимых разработчиков. Но руководству это не понравилось.

Тестовая версия Minecraft, криперы и первая популярность

В мае 2009 года Перссон основал собственную компанию Mojang — «гаджет» в переводе со шведского. И тогда же, за шесть дней сделал тестовую версию Minecraft. Перссон в молодости любил «симуляторы бога» и классические ролевые игры. Поэтому Маркус придумал ни на что не похожее виртуальное приключение с элементами своих любимых игр.

Изначально проект назывался Cave Game. В игре было большое количество технических проблем, багов и всего два типа кубов: трава и булыжник. Их расположение не подчинялось законам физики. Менять ландшафт вручную было невозможно.

Это очень ранний тест клона Infiniminer, над которым я сейчас работаю. В нём будет больше менеджмента материалов и ресурсов — если, конечно, я когда-нибудь доберусь до завершения проекта, — так Маркус описал первый геймплейный ролик игры.

Тем не менее вокруг проекта быстро сформировалось сообщество поклонников. Людям нравился жанр «песочницы». В Cave Game появились вода и лава, а на смену случайно раскиданным блокам травы и булыжников пришли аккуратные островки с деревьями, лугами и пляжами. Затем Маркус добавил в игру руды, древесину, физику воды, облака и NPC. В это же время проект получил окончательное название — Minecraft.

Разработка активно транслировалось на YouTube-канале Маркуса и на сайте для независимых геймеров TIG Source. Поначалу разработчики раскручивали игру сами, без помощи издателей и рекламодателей. Люди узнавали о проекте благодаря сарафанному радио. О нём говорили, его показывали на открытых ресурсах, но без осознанной маркетинговой программы.

Популярности игре добавил многопользовательский режим «Выживание», где геймерам пришлось отбирать друг у друга территории, прокладывать железные дороги и вместе защищаться от монстров. Тогда же появился главный монстр Minecraft — крипер. Его Перссон сделал случайно. По его словам, у него не стояло задачи создать жуткого врага.

Я случайно сделал модель выше, а не длиннее. В итоге получилось нечто высокое на четырёх маленьких ножках. Так и появился крипер. Вместо свиньи, — вспоминал Маркус.

Продажи Minecraft росли с невероятной скоростью: в июле 2010 года Mojang реализовала 20 тысяч копий, а в апреле 2011-го — уже миллион. Неизвестный инди-проект меньше чем за год превратился в феномен игровой индустрии.

Первый миллион и глубокая депрессия

Полноценный запуск произошёл только в ноябре 2011-го. В том же году один из основателей Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) Шон Паркер, сыгранный Джастином Тимберлейком в фильме «Социальная сеть», предлагал Mojang существенные вложения, но Перссон отказался. К релизу игры Маркусу Перссону было 32 года — на тот момент он уже стал миллионером.

Я не помню конкретную дату, но когда на моей карте появился первый миллион шведских крон, это стало для меня эпохальным событием. Я распечатал свой счёт, показал жене и шутя сказал: «Ну, говорят, первый миллион — самый сложный». Как будто я не ожидал, что смогу заработать ещё один. Но я смог, — говорил Notch в интервью.

Minecraft покорил мир. Издательство Egmont Publishing International выпустило руководство игры в количестве 7,5 млн экземпляров в более чем 60 странах. А кинокомпания Warner Bros. даже выкупила у Mojang права на экранизацию.

В то же время Маркус, по собственному признанию, был в глубокой депрессии. За несколько лет до этого младшая сестра разработчика умерла от передозировки наркотиками, а отец Перссона покончил жизнь самоубийством.

Перссон продолжал быть лицом Minecraft. Ему игроки адресовали все свои просьбы об устранении ошибок, он был мишенью оскорблений и язвительных шуток.

Сделка на $2,5 млрд и культурный феномен десятилетия

Историческая сделка по продаже Minecraft, как рассказывал сам Перссон, началась с обычного твита. 16 июня 2014 года он проснулся с насморком и решил не идти в Mojang на планёрку. На той же неделе компания массово банила игроков, которые продавали предметы в Minecraft в обмен на реальные деньги. Маркуса лихорадило от температуры, а геймеры писали ему тысячи злобных сообщений.

Тогда Перссон не выдержал и в сердцах написал пост, изменивший все.

Никто не хочет купить мою долю в Mojang, чтобы я мог жить спокойно? Надоело выслушивать оскорбления за то, что пытаюсь делать всё правильно, — написал Перссон.

Человек, обещавший, что не продастся «корпорациям зла», сдался. Ему сразу стали названивать представители гигантов индустрии: Microsoft, Electronic Arts, Activision Blizzard. Договориться удалось лишь с Microsoft.

15 сентября Перссон продал игру компании Microsoft за $2,5 млрд. В течение пары часов после объявления он написал последний пост в статусе владельца Mojang: «Дело не в деньгах. Я просто хочу сохранить свой рассудок».

На полученные деньги Маркус купил особняк в Беверли-Хиллз, где еженедельно закатывал огромные вечеринки. Игроки даже воссоздали копию этого дома в Minecraft. В ответ на оскорбления в Twitter Перрсон до сих пор любит посылать кадр из фильма «Zомбиленд» с Вуди Харрельсоном, вытирающим слёзы пачкой денег.

Я не предприниматель, не генеральный директор. Я программист-ботаник, который любит писать в Twitter, — объяснял Маркус.

Сейчас он живёт в своё удовольствие: сочиняет электронную музыку под псевдонимом Markus Alexei, разрабатывает инди-игры, выступает против феминисток и трансгендеров в Twitter и там же жалуется на одиночество.

А его детище обрастает новыми механиками, мирами и возможностями. В конце 2017 года Minecraft стала выходить в версии для iOS, Android, Windows Mobile и Windows 10, а также на Xbox One. Теперь пользователи различных платформ могут играть друг с другом на одном сервере.

Minecraft вышла далеко за пределы индустрии развлечений: издательства по всему миру выпускают книги и комиксы по мотивам игры, с её помощью учат в школах, её фанаты участвуют в благотворительных марафонах, а театры создают спектакли.

Сейчас основную аудиторию Minecraft составляют дети. Несмотря на критику со стороны психологов и обеспокоенных родителей, ни одно исследование не указывает на пагубное влияние игры на детское сознание.

The New York Times опубликовала статью, посвящённую несовершеннолетним игрокам — The Minecraft Generation («Поколение Minecraft»). В ней утверждается, что Minecraft «не чувствуется именно как игра. Это скорее технический инструмент, проявление культурной жизни. Это место, где дети проектируют сложные механизмы, снимают видео со своими авантюрами, рисуют, создают серверы. Это мир попыток и ошибок».