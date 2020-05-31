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Елизавета II появилась на публике впервые с введения карантина

08:14, 01 июня 2020
Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Букингемский дворец опубликовал свежие фотографии королевы Великобритании. На снимках Елизавета II запечатлена верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн. 

Фото были сделаны в последние выходные мая в парке в Виндзоре. Катание на домашней лошади стало для британского монарха первым появлением на публике с момента введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отмечает LBC News.

На прогулку королева нарядилась в твидовый жакет, рейтузы, яркий шарф, белые перчатки и ботинки. В прошлый раз Елизавета II попадала в объектив камеры 19 марта, когда уезжала в Виндзорский замок из Букингемского дворца.

Ранее NEWS.ru писал, что коронакризис может проделать «дыру» в £18 млн в средствах британской королевы.

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