Елизавета II появилась на публике впервые с введения карантина

Фото были сделаны в последние выходные мая в парке в Виндзоре. Катание на домашней лошади стало для британского монарха первым появлением на публике с момента введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отмечает LBC News.

The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3