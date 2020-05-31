Елизавета II появилась на публике впервые с введения карантина

https://static.news.ru/photo/2fb1e028-a3c7-11ea-a0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Букингемский дворец опубликовал свежие фотографии королевы Великобритании. На снимках Елизавета II запечатлена верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн.

Фото были сделаны в последние выходные мая в парке в Виндзоре. Катание на домашней лошади стало для британского монарха первым появлением на публике с момента введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отмечает LBC News.

The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

На прогулку королева нарядилась в твидовый жакет, рейтузы, яркий шарф, белые перчатки и ботинки. В прошлый раз Елизавета II попадала в объектив камеры 19 марта, когда уезжала в Виндзорский замок из Букингемского дворца.

Ранее NEWS.ru писал, что коронакризис может проделать «дыру» в £18 млн в средствах британской королевы.