Елизавета II появилась на публике впервые с введения карантина

Букингемский дворец опубликовал свежие фотографии королевы Великобритании. На снимках Елизавета II запечатлена верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн.
Фото были сделаны в последние выходные мая в парке в Виндзоре. Катание на домашней лошади стало для британского монарха первым появлением на публике с момента введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отмечает LBC News.
На прогулку королева нарядилась в твидовый жакет, рейтузы, яркий шарф, белые перчатки и ботинки. В прошлый раз Елизавета II попадала в объектив камеры 19 марта, когда уезжала в Виндзорский замок из Букингемского дворца.
Ранее NEWS.ru писал, что коронакризис может проделать «дыру» в £18 млн в средствах британской королевы.