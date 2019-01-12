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Дочь Пескова советует молодым москвичам быть скромнее

Елизавета Пескова instagram.com/stpellegrino

Елизавета Пескова

lifestyle [ версия для печати ]

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета дала совет современной московской молодёжи — быть скромнее. В качестве примера для подражания девушка привела современную молодёжь Чечни.

На вопрос журналиста глянцевого издания Tatler, чему московским миллениалам стоит поучиться у миллениалов из Чеченской Республики, Елизавета Пескова ответила: «Скромности и уважению к старшим!» Фрагмент интервью она опубликовала на своей странице в Instagram.

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@tatler_russia INTERVIEWВы - настоящий специалист в сфере бьюти. Как вы считаете, почему миллениалы тратят больше на косметику и уход за собой, чем на одежду? Вы тоже так делаете? - Мне кажется люди наконец поняли, что важнее выглядеть ухоженным, нежели «нарядным». Красивая здоровая кожа и сияние в глазах - украшение поважнее. На данный момент стильно одеться можно и в масс маркет бренды. На какую брендовую сумку не миллениалу не стыдно потратить большую сумму денег? - На которую он заработал самЧем бренды могут удивить миллениалов? - Понятия не имею! Удивляться нужно не от новинок брендов, а от немного более важных вещей/событий.На что вы скорее готовы потратить средства на путешествия или на одежду? Почему? - На путешествия, конечно! Ни одна вещь в мире не принесёт вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место!Вы обращаете внимание на эксклюзивность вещи? Вам важно, чтобы то, что вы покупаете, существовало в ограниченном количестве экземпляров? - Не заморачиваюсь по этому поводу. Скорее, мне вообще плевать. Могу годами носить одну и ту же вещьВы носите часы? Какие? Зачем нужны часы, если под рукой всегда есть айфон? - Часы я не ношу. Не только потому что не могу себе пока что позволить дорогие, но и потому что мне просто неудобно. А в детстве папа подарил мне часы Swatch, и носила я их на правой руке! Чему московским миллениалам стоит поучиться у миллениалов из Чеченской республики? - Скромности и уважению к старшим!Вы делаете дорогие покупки в России или предпочитаете шопинг во время путешествий? - Не так часто балую себя дорогими покупками, только когда заработала, так что действую по ситуации. В России редко покупаю, ценник выше, к сожалению, чем в Европе, например. Водитель или такси, заказанное в приложении на телефоне? Почему? - Предпочитаю сама быть за рулём, так надежнее и комфортнее.Какие ваши большие покупки могут быть непонятны для поколения ваших родителей? - Я не делаю больших покупок. Никто из моих знакомых не делает. В Европе у людей нашего возраста считается неприличным, чтобы за тебя платили родители, или ещё кто-то. А сами мы ещё заработать на что-то крупное не успели.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino)

Как писал News.ru, ранее Пескова заявляла, что не против выйти замуж за чеченца. При этом, по её словам, молодой человек у неё уже есть.


#мода #Пескова
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